Do 100 evrov za samoplačniško testiranje

V UKC Ljubljana so v obdobju izteka epidemije koronavirusne bolezni omogočili samoplačniško testiranje na SARS CoV-2 za dokaz COVID-19. Izvajajo ga od ponedeljka do petka med 9.00 in 16.00 uro v montažni enoti Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja, dostop z Bohoričeve ulice.



Na odvzem se lahko naročite na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali po telefonu na številko 01 522 20 45 vsak dan med 8.00 in 10.00. Izvid boste prejeli v roku 24-ih ur od odvzema vzorcev na vaš e-naslov v primeru, ko boste tako označili ob naročilu. Sicer lahko izvid osebno prevzamete naslednji dan med 12.00 in 16.00 na sprejemnem okencu montažne enote Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja.

V primeru, da bo izvid pozitiven, vas bo osebno kontaktiral zdravnik epidemiolog prek telefona.



Cena samoplačniškega testiranja – bris nosnožrelnega predela na covid-19 je 93 evrov.



Za evro več lahko samoplačniško testiranje opravite tudi v SB Celje. Naročite se lahko na telefonski številki 070 457 664 vsak dan med 8. in 16. uro.

Testiranje na protitelesa

V kolikor želite preveriti, če ste že bili v stiku z novim koronavirusom oziroma, če se je vaš organizem nanj že odzval s tvorjenjem protiteles, pa je treba opraviti test krvi.



Slednjega so pred časom samoplačniško izvajali v ZD dr. Adolfa Drolca v Mariboru. Jolanda Prah, tamkajšnja vodja Službe za laboratorijsko diagnostiko je pojasnila, da gre pri hitrem testu, ki je stal 20 evrov, za presejalno kvalitativno metodo dokazovanja morebitne prisotnosti IgM in IgG protiteles proti koronavirusu SARS-CoV-2. »Pri potrjevanju diagnoze bolezni (Covid-19) se test lahko uporabi kot dodatni test in ne kot kriterij za potrditev ali ovrženje bolezni. Negativni rezultat testa ne izklučuje prisotnosti bolezni Covid-19. Hitri test bo dal lažno negativen rezultat, če bo koncentracija protiteles proti koronavirusu pod mejo detekcije testa. Prav tako bo rezultat testa lažno negativen v času inkubacijske dobe (čas od okužbe do izbruha bolezni) in v času diagnostičnega okna (čas od okužbe pa do tvorbe protiteles v telesu, ki jih test zazna). Prisotnost IgM protiteles nam podaja sum na aktivno ali nedavno okužbo z omenjenim virusom. Prisotnost IgG protiteles pa nam podaja sum na preteklo okužbo z virusom. Po podatkih proizvajalca (Hangzhou AllTest Biotech Co., Ltd.Hangzhou, Kitajska) je občutljivost hitrega testa 100 % za IgG in 85 % na IgM protitelesa in specifičnost testa je 98 % za IgG in 96 % za IgM protitelesa,« je izpostavila Prahova.



V podjetju Adria lab protitelesa v krvi določaja le, če ste covid-19 že preboleli, za preiskavo pa je treba odšteti 27,50 evra.



Predstojnik Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo Miroslav Petrovec je že pred časom dejan, da trenutno na trgu ni veliko hitrih testov, ki bi bili zanesljivi. »Ob tem lahko dajejo lažen občutek varnosti, saj je še vedno veliko neznank in ni jasno, ali protetelesa pomenijo tudi, da smo imuni.«

Na vprašanja Dela o tem, katere teste so uporabljali za potrebe nacionalne raziskave o razširjenosti covida-19 in kolikšna je njihova zanesljivost, še ni odgovoril.