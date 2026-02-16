Do 24. decembra morajo članice EU zagotoviti evropske denarnice

Elektronske denarnice so doslej številni povezovali s pojmom kriptovalut, saj so se kripto valute hranile na raznovrstnih denarnicah.

Država vse pogosteje opozarja, da je digitalna identiteta eden temeljnih gradnikov sodobne digitalne družbe in dostopa do digitalnih storitev tako v javnem, kot v zasebnem sektorju. Že zdaj v poslovanju z državo ali s komercialnimi ponudniki uporabljamo številne aplikacije, certifikate in druge oblike pooblaščenih ter zavarovanih dostopov. Ministrstvo za digitalno preobrazbo (MDP) je v petek objavilo in v dvotedensko javno obravnavo poslalo predlog osnutka uredbe o izvajanju evropske uredbe eIDAS 2.0 o evropski denarnici za digitalno identiteto. Uredba evropskega parlamenta in Sveta iz leta 2024 je namreč določila, da morajo vse države članice najpozneje do 24. decembra letos zagotoviti vsaj eno evropsko denarnico za digitalno identiteto za svoje državljane, rezidente in podjetja. Še ...