Do 4. julija bo za ves promet zaprta Vilharjeva cesta

V prestolnici bo tudi letos poleti zaradi številnih gradbenih projektov oviran promet. Na območju Bežigrada in v sklopu gradnje glavne železniške postaje, večnamenskega kompleksa Emonika in tudi novih poslovnih prostorov in pisarn Vilharia bodo zaprte nekatere ceste. Kolesarji in vozniki osebnih vozil bodo tako občasno morali zapore obvoziti po bližnjih ulicah in zaradi prometnih zamaškov imeti še več potrpljenja.

Zaradi povečanih del in ureditve gospodarske javne infrastrukture bo od srede, 24. junija, do predvidoma 4. julija za ves promet zaprta Vilharjeva cesta pri križišču z Dunajsko, so sporočili iz Mestne občine Ljubljana. Obvoz bo potekal po Linhartovi in Železni cesti.

Od 24. junija popolna zapora Vilharjeve ceste, obvoz bo potekal po Linhartovi in Železni cesti. FOTO: MOL

Zaprtje in urejanje cestišča ter druge infrastrukture poteka v okviru gradnje Potniškega centra Ljubljana, ki naj bi bil zaključen leta 2026, kar pa je odvisno tudi od zasebnih investitorjev in pridobitev gradbenih dovoljenj.