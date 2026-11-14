Do 9. ure šest obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka

Dežurna služba ministrstva za notranje zadeve in javno upravo je v času volilnega molka, ki se je pred nedeljskimi lokalnimi volitvami začel v petek opolnoči, danes do 9. ure prejela skupaj šest obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka. Inšpektorat za notranje zadeve obravnava tri zadeve, pri katerih obstaja sum kršitve.

Kot je objavila dežurna služba ministrstva, je bilo pri preostalih treh obvestilih ugotovljeno, da se nanašajo na zadeve, ki niso povezane s kršitvami volilnega molka. V času volilnega molka, ki velja vse do zaprtja volišč v nedeljo ob 19. uri, so prepovedane vse politične oglaševalske vsebine in druge oblike politične propagande, katerih namen je vplivati na odločanje volivcev.

Tako ni dovoljena propaganda v medijih, elektronskih publikacijah ali z uporabo telekomunikacijskih storitev, nameščanje novih plakatov in razdeljevanje letakov s politično oglaševalsko vsebino, objavljanje videospotov oz. oglasov političnih strank, javni shodi v zvezi z volilno kampanjo, pa tudi ne pozivanje volivk in volivcev, koga naj volijo.

Dežurna služba inšpektorata za notranje zadeve sprejema podatke o domnevnih kršitvah volilnega molka danes do 19. ure in v nedeljo od 7. do 19. ure na telefonski številki 080 21 13, operativno-komunikacijski center Generalne policijske uprave pa danes od 19. ure do nedelje do 7. ure na telefonski številki 080 12 00. Za kršitve volilnega molka so predvidene globe od 800 do 3000 evrov za organizatorja volilne kampanje, od 300 do 600 evrov za odgovorno osebo organizatorja volilne kampanje, od 250 do 500 evrov za pravno osebo ter od 150 do 250 evrov za posameznika ali odgovorno osebo pravne osebe.