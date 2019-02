Do četrtka več hrupa zaradi preletavanja vojaških letal

Ljubljana - V nekaterih krajih utegne prebivalce te dni vznemiriti nekaj več hrupa. V slovenskem zračnem prostoru bo namreč od danes do četrtka, vsak dan med 9. in 15. uro, potekalo redno usposabljanje vojaških pilotov.



Usposabljali se bodo člani 152. letalske eskadrilje, in sicer, kot so zapisali na spletni strani Slovenske vojske, v nizkem letenju z letali PC-9M Hudournik.



Pri Slovenski vojski napovedujejo, da bodo usposabljanje pilotov v nizkem letenju izvajali na višinah od 50 do 300 metrov v štirih smereh.



Eno usposabljanje bo v smeri Letališče Cerklje ob Krki-Brestanica-Podsreda-Hotunje-Ptujsko jezero-Dobrovnik-Križevci-Okoslavci-Ruše-Zreče-Polzela-Radeče-Brestanica-Letališče Cerklje ob Krki.



Drugo bo potekalo v smeri Letališče Cerklje ob Krki-Brestanica-Ponikva-Stojnci-Odranci-Dravograd-Braslovče-Kuretno-Radeče-Brestanica-Letališče Cerklje ob Krki.



Tretja smer bo Letališče Cerklje ob Krki-Škocjan-Ponikve-Gorenja vas-Most na Soči-Bač-Mali log-Nemška loka-Šentjernej-Letališče Cerklje ob Krki.



Četrto usposabljanje pa bo potekalo v smeri Letališče Cerklje ob Krki-Škocjan-Sveta trojica-Zadlog-Ritomeče-Sviščaki-Retje-Mokri potok-Tušev dol-Šentjernej-Letališče Cerklje ob Krki.



Načrtovano nizko letenje bodo dnevno izvajali le na dveh smereh, z intenzivnostjo dveh letal v eni uri. Smer in čas letenja bodo določili glede na trenutne vremenske razmere.



Zagotavljajo, da se bodo med izvajanjem aktivnosti piloti v največji možni meri izogibali letenju nad večjimi naselji.



Piloti bodo podpirali tudi usposabljanje usmerjevalcev združenega ognja na območju Mirnske doline, Šentjerneja in Cerovega Loga. Usmerjevalec združenega ognja, pojasnjujejo v Slovenski vojski, svetuje poveljniku na terenu o uporabi zračne in drugih vrst ognjene podpore (ladijske, minometne ali artilerijske) ter njeni pravilni uporabi. Zagotavlja tudi podporo z izvidovanjem poti, spremstvom konvojev in nadzorom okolice, s čimer je vzpostavljena celovita zaščita lastnih sil.