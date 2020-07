Do konca leta analiza o izplačevanju dodatkov v času epidemije

Smiselno upoštevanje podatkov

Želja celovite slike

Sindikati si pri analizi želijo čim bolj celovite slike, kako so se dodatki izplačevali in do kakšnih razlik je prihajalo FOTO: Leon Vidic/Delo

O dodatkih ne presojajo občine

Vladni predstavniki so danes sindikatom predstavili prvo dispozicijo analize o izplačevanju dodatkov za delo v času epidemije. Že na prvem srečanju so oboji potrdili, da bo analiza narejena.Sindikalna stran ima zdaj en mesec časa da posreduje pripombe, minister za javno upravopa predvideva, da bo ta končana proti konca tekočega leta.Minister Koritnik je izpostavil, da statistika omogoča izjemno veliko podatkov in morajo še oceniti, kaj vse je smiselno vključiti v analizo. Prav tako je podaljšan rok, do katerega lahko zavodi oddajo zahtevke za izplačilo sredstev za oba dodatka, tako po kolektivni pogodbi za javni sektor kot po interventnem zakonu, dodaja Koritnik. Rok za oddajo zahtevkov je v zakonu o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val covida-19, prestavljen na 31. avgust.Zaradi zgoraj omenjenih sprememb bo potrebnega še nekaj časa, da se vsi zahtevki obdelajo in realizirajo izplačila. To potrjuje tudi vodja pogajalske skupine dela sindikatov javnega sektorja, ki izpostavlja, da se izplačila lahko končajo s plačo za september, s tem pa bodo na voljo tudi vsi podatki in jih bo analiza lahko zajela.Sindikati si obenem želijo čim bolj celovite slike, kako so se dodatki izplačevali in do kakšnih razlik je prihajalo. Počivavšek je tako opozoril, da številni zavodi, tudi tisti, ki so upravičeni do dodatkov, še niso dobili sredstev in zaposleni ne izplačanih dodatkov, piše STA.V tem smislu Počivavšek pravi, da se vložene zahtevke mora čim prej obdelati in sredstva razporediti do delodajalcev, ki so zahteve vložili. Zamude so nesorazmerno dolge, dodaja.Minister Koritnik je glede zamud opozoril, da so postopki zelo zahtevni, odvisno pa so tudi od predstojnikov zavodov. K zamudam lahko prispeva oddaja zahtevkov v paketu, kakor so jih oddajala nekatera ministrstva. Medtem na finančnem ministrstvu zahtevke redno obravnavajo takoj ob prejemu.Postopki vendarle potekajo, zahtevki pa prihajajo dnevno. Minister Koritnik je opozoril tudi, da prihaja do primerov, ko je občina zavrnila zahtevek zavoda, katerega ustanoviteljica je ter trdila da sredstev za to nima. Minister glede tega poudarja, da občina ni tista, ki mora zagotoviti sredstva. Ravno zaradi takšnih primerov so občine še enkrat obvestili, da niso tiste, ki presojajo upravičenost do dodatkov.Ponovo srečanje vladnih predstavnikov in sindikalne strani bo verjetno konec avgusta. Do takrat bo vlada pregleda pripombe sindikata, ki jih pričakujejo v naslednjem mesecu.