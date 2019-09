Do konca septembra zaprt priključek Kranj-zahod proti Jesenicam

Dars bo jutri že pred jutranjo prometno konico izvedel zaporo priključka Kranj-zahod proti Jesenicam, so sporočili s Policijske uprave (PU) Kranj. Od 6. ure dalje bosta tako zaprta izvoz in uvoz v smeri Jesenic oziroma Avstrije. Iz smeri Police se vozniki ne bodo mogli vključiti za smer Jesenice. Preostali prometni režim ostane nespremenjen, so poudarili na PU Kranj.



Prometni pas skozi delovno zaporo ostaja odprt, situacija pred delovno zaporo bo nespremenjena, tako da bodo lahko vozniki v enakem režimu kot do sedaj peljali proti Naklem, Podtaboru in naprej proti Jesenicam.



Za vožnjo proti Avstriji bosta kot običajno odprta dva prometna pasova, in sicer levi, ki poteka po nasprotnem smernem vozišču avtoceste, ter desni, ki poteka skozi delovno zaporo. Promet bo potekal prek ostalih priključkov od nekdanje cestninske postaje

Torovo naprej proti Jesenicam – priključek Brnik, Šenčur, Naklo in Podtabor.



Tovorni promet za smer Kranj bo potekal skozi Naklo. Iz Kranja proti Ljubljani ostaja odprta cesta v smeri Labore – Jeprca – Ljubljana. V času prometnih konic so možni zastoji, opozarjajo tako policisti kot tudi uslužbenci Darsa.



Priključek bo predvidoma zaprt do konca septembra. Za zagotavljanje pretočnosti prometa bodo na terenu policisti in kranjski mestni redarji, ki že vnaprej pozivajo k upoštevanju prometnih pravil.