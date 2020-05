Do meje prikolesarijo tisoči, naprej nadaljujejo redki

Na slovenskem delu Dravske kolesarske poti, mednarodne daljinske kolesarske povezave, ki slovi kot najlepša kolesarska pot v Evropi, se letos nadaljujejo številna gradbena dela. Naložba, ki bo v celoti končana predvidoma v prihodnjih petih letih, je ocenjena na več kot 20 milijonov evrov.



Direkcija RS za infrastrukturo trenutno izvaja aktivnosti na odseku v Radljah ob Dravi, kmalu pa bo odprla novo gradbišče v Mariboru, kjer bo končala gradnjo povezave med Rušami in Limbušem. Z Mariborske razvojne agencije, ki je letos prevzela koordinacijo Partnerstva za Dravsko kolesarsko pot, so sporočili, da je direkcija za infrastrukturo letos končala pripravo projektne dokumentacije za osem daljših odsekov v Podravju in na Koroškem. V občinah Lovrenc na Pohorju, Ormož in Duplek nadaljujejo projektiranje, ki je na tem delu povezave zelo zahtevno. Občina Maribor ima dokončano projektno dokumentacijo za odsek Melje–Malečnik–Trčova, za odsek med Drava centrom in Dvoetažnim mostom pa dokumentacijo še pripravljajo.



»Z direkcijo za infrastrukturo in občinami si za posamezne odseke prizadevamo pridobiti dodatna evropska sredstva prek dogovora za razvoj regij in celostnih teritorialnih naložb. V prihodnjih letih si želimo nadaljevati gradnjo na vseh odsekih, kjer je dokumentacija že pripravljena. Prvi pogoj je pridobitev zemljišč in zagotovitev finančnih virov za gradnjo,« so pojasnili na Mariborski razvojni agenciji.

Težave s pridobivanjem zemljišč

A pridobivanje zemljišč v marsikateri lokalni skupnosti povzroča velike težave, še posebej kmetijskih. V Radljah ob Dravi so se po navodila obrnili na investitorja, direkcijo za infrastrukturo, saj lastniki od njih pričakujejo, da bo občina zemljišča odkupila po 20 evrov za kvadratni meter, kar je precej več, kot znaša uradna cenitev. Odgovora še niso dobili.



»To leto je zaradi manjšega prihoda tujih turistov najboljša priložnost, da lepote Dravske kolesarske poti spozna večje število slovenskih kolesarjev,« je povedal Uroš Rozman, direktor Mariborske razvojne agencije. Zavod za turizem Maribor-Pohorje, ki promovira in trži kolesarski produkt Drava bike, bo tudi zato prenovil spletno stran in kolesarske karte. V sodelovanju s turističnimi ponudniki vzdolž celotne kolesarske trase, ki je v Sloveniji dolga 145 kilometrov, bodo vzpostavili rezervacijski sistem, ki bo vključeval tudi storitve prevoza kolesarjev, koles in prtljage.

V Avstriji že prvi kolesarji Paco Wrolich, vodja Dravske kolesarske poti v Avstriji, je povedal, da je pri njih vse pripravljeno za začetek sezone. »Imamo že prve goste. Koliko jih bo, si ne upam reči. Odvisno bo tudi od tega, koliko kolesarjev bo prišlo iz Nemčije, Nizozemske in Češke,« je dejal Paco Wrolich in dodal, da bo med kolesarji zagotovo veliko avstrijskih državljanov, saj zaradi epidemije novega koronavirusa raje iščejo turistične ponudbe doma.



Lani je Dravsko kolesarsko pot na koroškem območju Avstrije obiskalo 180.000 ljudi. Če jih želimo prepričati, naj se pred avstrijsko-slovensko mejo pri Dravogradu ne obrnejo, temveč nadaljujejo pot po njenem slovenskem delu vse do Legrada na Hrvaškem, kjer se Dravska kolesarska pot konča, potrebujemo urejeno kolesarsko infrastrukturo. Trenutno še nismo na polovici, saj nam je v zadnjih petih letih uspelo preurediti ali na novo zgraditi 60 kilometrov trase.