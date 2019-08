Do okolja prijazna gradnja – naša prihodnost  

Delo v laboratoriju, Foto: Univerza Na Primorskem

Delo v laboratoriju z najsodobnejšo tehnologijo, Foto: Univerza Na Primorskem

Preizkus lesnih vzorcev, Foto: Univerza Na Primorskem

Študentka Hana Remesova Foto Univerza Na Primorskem

Podjetja potrebujejo sveže znanje in strokovnjake, ki bodo delali na inovacijah. Povezovanje z akademskim svetom zato ni le dobrodošlo, ampak nujno potrebno.Živimo in delamo v zaprtih prostorih, ki močnoin. Ustvarjanje do narave čim manj škodljivega, obenem pa za uporabnike, kot na primer pisarn, učilnic, dnevnih sob in spalnic, zato pomembno vpliva na kakovost življenja. V tem kontekstu je, saj njegova prisotnost v bivanjskem okolju dokazano pozitivno učinkuje na zmanjševanje stresa pri uporabnikih.Tega se zavedajo na, kjer izvajajo magistrski študijski program. »Izobražujemo strokovnjake, ki bodo znali reševati zapletene izzive sodobnega gradbeništva, med katere spadajo učinkovitost rabe virov, podaljšanje življenjske dobe izdelkov in izboljšanje njihovega vpliva na zdravje in dobro počutje,« razlaga koordinator programa, »pomemben cilj pa je seveda tudi zmanjšati škodljive vplive na okolje in zdravje.«Podnebne spremembe bodo v prihodnje močno vplivale na kakovost bivanja naših zanamcev, zato se mora gradbeno področje preusmeriti v smerin. Pomembni sta seveda tudi uporaba in predelava obnovljivih materialov. Kateri pa so ti materiali? Kako in s kakšno tehnologijo jih lahko ponovno uporabimo? Vprašanj za stroko je veliko, odgovori nanje pa zahtevajo veliko širokega in hkrati področnega znanja.»Na področju trajnostne gradnje potrebujemo visoko profiliran kader s specifičnim znanjem, pridobljenim v času izobraževanja. Tu imam v mislih interdisciplinarno znanje iz različnih strok, kot so na primer lesarstvo, gradbeništvo in arhitektura,« je prepričan, ki se ukvarja s projektiranjem in izvedbo konstrukcij masivnih lesenih objektov. »Tovrstnega kadra pa za zdaj ni dovolj, saj se trg sodobne lesene gradnje razvija in se bo v prihodnje še večal. S tem pa tudi potreba po zaposlenih s primernim znanjem,« dodaja, ki je danes najstarejši in največji slovenski proizvajalec montažnih objektov.»V vmesnem času se zato podjetja obračajo na nas s kompleksnimi vprašanji, saj veliko naših zaposlenih prihaja iz tujine in zelo dobro poznajo trende na mednarodni ravni ter so že sodelovali z velikimi tujimi podjetji,« pravi predavatelj na magistrskem programu, ki ima za sabo bogate podjetniške izkušnje na področju lesenih in hibridnih konstrukcij ter visoke lesene gradnje. »Isti raziskovalci svoje znanje predajajo naprej našim študentom, ki bodo v prihodnjih letih kos stavbarskim in drugim problemom,« dodaja, ki se je v Koper preselil iz ZDA in se na Univerzi na Primorskem ukvarja predvsem z lesnimi kompoziti.Študenti omenjenega programa usvojijoPri vseh vsebinah je seveda poudarek nainter. »Les, ki ga dobimo iz trajnostno gospodarjenih gozdov, je ogljično najmanj nevtralen, če pa ga vgradimo v trajne dobrine, kot so stavbe, pa v sebi vezan ogljik hrani še desetletja in celo stoletja ter tako preprečuje, da bi se sprostil v atmosfero. Za predelavo lesa v gradbene izdelke porabimo malo energije in ne zastrupljamo okolja, ostanke lesa, ki nastanejo, pa lahko uporabimo za najrazličnejše izdelke, od lesnih plošč in 'pametnih' vlaken za tekstilne izdelke naslednje generacije do zelenih kemikalij in prehranskih dodatkov z izredno visoko dodano vrednostjo,« pojasnjujeŠtudenti so vabljeni k delu v laboratorijih in delavnicah, kjer lahko z najsodobnejšo opremo proučujejo obnašanje različnih materialov in povezave med njimi.Enako pomembno pa je. »Sodelovanje med akademsko sfero in gospodarstvom je pomemben trenutek razvoja panoge in tudi podjetniške radovednosti študentov,« meniki bi že med študijem poleg teoretičnega znanja pridobili prave delovne izkušnje in bili čim hitreje sposobni reševati praktične probleme.«Kaj pa menijo študenti?se je za študij v Kopru odločila po diplomi prve stopnje na Mendel University v Brnu. Nad programom Trajnostno grajeno okolje je navdušena: »Ta študij je dobesedno spremenil moje življenje. Od vsega začetka sodelujem v raziskavah, delam na konkretnih primerih in iščem rešitve v laboratoriju. Študij v mednarodni skupini navdušenih raziskovalcev je zato pravi užitek.«Magistri inženirji trajnostnega grajenega okolja znajo reševati stavbarske in tudi druge probleme z uporaboin po principih trajnostnega grajenega okolja, poznajo pa tudi problematike varovanja zdravja v grajenem okolju. Posledično se lahko zaposlijo v, možnosti pa je veliko tudi na drugih področjih, kjer so potrebna temeljna poznavanja trajnostnega razvoja in lesarstva. Pri tem so lahko v veliko pomoč prav učitelji študijskega programa, ki so močno vpeti v– tako na raziskovalnem področju kot pri sodelovanju z industrijo.