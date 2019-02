Do Soče poniževalno, zato bo zvišanje cen občutno

Kobarid

Presežek denarja od prodanih plovbnih dovolilnic morajo občine porabiti za urejanje vstopno-izstopnih mest.



Najprej infrastruktura, potem zvišanje cen

Vseh vstopno-izstopnih točk je 17.



Dovolj le za luknje

- Denarja za urejanje vstopno-izstopnih mest za plovbo na rekah Soči in Koritnici je dovolj, a se mesta urejajo prepočasi, so prepričani tamkajšnji raftarji. V Kobaridu se s tem ne strinjajo in opozarjajo, da bo treba iz uporabe vstopno-izstopnih mest pridobiti precej več, da bodo lokalne skupnosti lahko več vložile. Precejšnje zvišanje cen je zato le vprašanje časa.Lani je presežek med kupljenimi plovbnimi dovolilnicami in stroški za izvajanje režima znašal dobrih 74.000 evrov. Vsoto si v razmerju 40 : 40 : 20 delijo bovška, kobariška in tolminska občina, ki so uvedle pravila igre. »Sredstva so bila razdeljena med posamezne občine, dogovarjali smo se o prioritetah, končne odločitve o naložbah pa še ni,« je na kratko povzela direktorica medobčinske uprave. Vseh vstopno-izstopnih mest na Koritnici in Soči je 17.Kot prioriteto so navedli mesti Srpenica 2 in Trnovo 1, saj bo odsek maja gostil evropsko prvenstvo na divjih vodah v spustu in sprintu. Če bo smaragdna reka goste kot vedno navdušila, bodo vstopno-izstopna mesta ostala, kakršna so – zgolj za silo urejena.Mesec dni pred začetkom sezone bovška občina še ne ve, kam bo vložila slabih 30.000 evrov, ki ji pripadajo. Lani je asfaltirala del ceste za dostop mesta Srpenica 1, ki je najbolj obremenjena vstopna točka za vodne vragolije v dolini. »Tudi letos bo sredstva v celoti porabila za urejanje mest v občini, koliko za posamezno, pa trenutno še ni določeno,« so odgovorili. V Tolminu je občina odkupila zemljišča na Volarjih, kjer bodo za urejanje vstopno-izstopnega mesta vložili 42.000 evrov.Večji zalogaj bo Trnovo 2, najbolj obremenjena izstopna točka v plovbni sezoni. »Raftarji smo pripravili vse projekte, kot smo se dogovorili. A so nam občine vedno nekaj obljubljale, na koncu pa velikokrat prepeljale žejne čez vodo,« je bil neposreden vodja gospodarsko-interesnega združenja raftarjev Doline SočeSo pa raftarji dosegli, da občine letos ne bodo zvišale cen dovolilnic za kajake oziroma plovila za največ tri osebe. Predlog je za kajakaše predvideval zvišanje s sedanjih treh evrov za dnevno dovolilnico na 15 evrov, tedenska bi se s 16 evrov podražila na 60 evrov in sezonska s 30 na 200 evrov. V osnutku je predvidena tudi podvojitev cen za rafte s petsto na tisoč evrov za čoln na sezono.»Da bi imeli vzrok za zvišanje cen dovolilnic, bi morali najprej vzorno urediti vstopno-izstopna mesta. Zdaj se na leto nabere od 60.000 evrov do 75.000 evrov za urejanje mest, s tem pa bi lahko opravili precej več,« je prepričan Hrovat.Vendar bodo sedanje cene veljale zgolj še letos. »Dvig cen bo občuten. Za tri evre se po Soči pluje zadnjič,« je brez zadržkov napovedal, župan Kobarida, kjer so pripravili predlog zvišanja cen: »Za uporabnike reke je urejanje mest samoumevno, hkrati pa bi moralo biti samoumevno, da je še plovba zastonj.«Župan zatrjuje, da bi za urejanje izstopnega mesta na Trnovem občina namesto 30.000 evrov potrebovala od 300.000 evrov do 400.000 za odkup parcel, projektiranje, ureditev dvosmerne ceste, parkirišča, dostojnih preoblačilnic s tušem in urejenim dostopom na državno cesto v vasi. »Vsa ta leta se vidi, da imamo občine dovolj denarja zgolj za krpanje lukenj. Tako ne bomo nikoli zgledno uredili mest,« je prepričan.V nasprotju z raftarji Matajurc trdi, da zaradi zvišanja cen gostov v Posočju ne bo nič manj. V tem primeru bi imele občine na voljo skoraj milijon evrov na leto, dodaja: »To pa je povsem nekaj drugega. V nekaj letih bi bila vsa mesta urejena na vrhunski ravni. Sicer pa imajo raftarji prav, da se je s cenami do zdaj pretiravalo – bile so veliko prenizke. Poleg tega si raftarji z njimi sami sebi delajo konkurenco, ker je posel finančno dostopen vsakomur.«Župan pravi, da bi se lahko cenili toliko kot v Postojnski jami (od 25 do 45 evrov), kjer da se obisk ne glede na višino vstopnine povečuje. »Do reke se pravzaprav vedemo poniževalno. Ugled Soče mora imeti svojo ceno glede na to, da je na prvem mestu med tovrstnimi destinacijami v Evropi. Pri tem bom vztrajal.«