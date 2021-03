Novi ukrepi po obrnjenem vrstnem redu

Ukrepi sproščanja, ki so bili sprejeti nazadnje, se bodo po vsej verjetnosti v obrnjenem vrstnem redu ponovno uvajali, smo razumeli danes dr. Matejo Logar, vodjo vladne posvetovalne skupine, ki vsebinskih izjav za javnost pred današnjim sestankom posvetovalne skupine ne sme dajati.



Vladna posvetovalna skupina, katere sestanek se začne ob pol štirih, trajal pa bo približno do šeste ure, bo zapisnik sestanka in v njem zapisane predloge kmalu po koncu posredovala vladi. Kdaj bo vlada predloge ukrepov sporočila javnosti, še ni znano.



Znano pa je, da bo vlada o novih ukrepih odločala predvidoma v sredo. Do takrat smo lahko mirni, saj po vsej verjetnosti do srede sprememb ne bo.



Dr. Mateja Logar je prejšnji ponedeljek za Delo povedala, da bi v primeru ugodnejše epidemiološke slike državo sproščali počasi, ukrepe bi odpravljali enega po enega: »Najprej bi sprostili gostinske lokale na prostem, potem policijsko uro, za tem bodo srednješolci v polnem učnem programu, nato bo dovoljeno zbiranje nad deset oseb,« je naštevala zdravnica.



Teden dni kasneje, pred današnjim ponovnim sestankom posvetovalne skupine, je jasno, da iz tega ne bo nič, saj se število okužb povečuje. Dr. Mateja Logar je v soboto ocenila, da smo na začetku tretjega vala epidemije, zato bodo po vsej verjetnosti potrebni nadaljnji ukrepi.



Po besedah Leona Cizlja z Inštituta Jožefa Stefana se bo dnevno naraščanje števila okužb nadaljevalo še dva tedna, predvidoma zadnje dni marca ali v začetku aprila pa bo država prešla v rdečo fazo. Meni, da je razlog tudi v hitro prenosljivi britanski različici novega koronavirusa.

Gostinci ogorčeni nad izjavo Logarjeve

Gostinci, združeni v sekciji za gostinstvo in turizem pri Obrtni zbornici Slovenije, so se odzvali na izjavo vodje svetovalne skupine Mateje Logar, ki je v sinočnji oddaji 24 ur dejala, da bi najprej zapirali tiste dejavnosti, ki so manj pomembne, tako za gospodarstvo kot počutje ljudi. Ob tem je Logarjeva omenila terase kavarn v rumenih regijah.



»Gostinci in zaposleni v gostinstvu in turizmu smo naravnost zgroženi, da se našo panogo smatra kot manj pomembno. Zaprti smo že več kot pol leta, gospodarska škoda je ogromna. Podatki kažejo, da panogi gostinstva in turizma skupaj s povezanimi panogami predstavljata 20 odstotkov BDP, kar pomeni, da sta to izjemno pomembni gospodarski panogi. Izjava Logarjeve, da je panoga manj pomembna, je obenem tudi huda žalitev za vseh 40 tisoč zaposlenih v gostinstvu,« je zapisal predsednik sekcije Blaž Cvar.



Gostinci menijo, da je druženje ljudi v nadzorovanem okolju v gostinskih obratih precej manj tvegano kot druženje v zasebnih prostorih, zato si vnovičnega zapiranja tega segmenta gospodarstva ne želijo.

