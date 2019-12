Do zmagoslavja ateizma se zdi še zelo daleč

Richard Dawkins je pred kratkim izdal knjigo Kako prerasti Boga: priročnik za začetnike (Outgrowing God: A Beginner's Guide). Menda je to skrajšana in bolj poljudna verzija knjige Bog kot zabloda, navsezadnje je namenjena predvsem mlajšim bralcem, ki jih je treba v najzgod­nejšem obdobju zaščititi pred virusom religije. In jih hkrati ­navdušiti za ateizem.Nič posebej novega. Gre za sklenjeno linijo od jakobincev do tako imenovanega novoateističnega gibanja, ki se je začelo sredi prejšnjega desetletja in predstavlja zadnji veliki val radikalnega antiteizma za dokončno sekularizacijo družbe. V slogu maksime, ki jo je pred ...

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete in zakupite dostop do vsebin po vaši meri.

Prijava za obstoječe uporabnike Obstoječi uporabniki Delovega digitalnega paketa se prijavite za celovit dostop do vsebin:

Prijava

Hitra SMS-koda Enostavni dostop do vsebin brez registracije: pošljite SMS z vsebino: DELO1 za enodnevni dostop do digitalnega Dela (1,40 EUR) ali DELO7 za tedenski dostop do Dela (8,40 EUR) na številko 6611. Prejeto kodo prepišite tukaj in takoj boste imeli aktiven dostop: Prijava s hitro kodo

Vaša SMS-koda ni veljavna. Storitev je na voljo uporabnikom Telekoma in A1. Na tej napravi bo dostop omogočen takoj. Na ostalih vaših napravah se lahko prijavite z uporabniškim imenom, ki je sestavljeno iz telefonske številke s predpono gsm_ (primer: gsm_040123456). Zadnje prejeto SMS-geslo je vaše geslo za vstop. Brez skrbi: nakup je enkraten in ga ne bomo samodejno obnavljali.