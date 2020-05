Dobava energentov: pridobite nadzor nad porabo

Adriaplin! V izračunano ceno je že vštetih več kot 10 % dodatnega popusta na redno ceno paketa Preprosto po spletu.



Adriaplin pod okriljem mednarodne družbe ENI omogoča dobavo zemeljskega plina na celotnem slovenskem trgu in se zavezuje k družbeni odgovornosti ter h gradnji in razvoju infrastrukture, skladno s potrebami odjemalcev v 29 slovenskih občinah že od leta 1994.Hkrati se zavedajo, da je nadzor nad stroški in porabo prednost tako za dobavitelja kot za odjemalca zemeljskega plina oziroma električne energije Zadnjemu namreč pomaga pri razporejanju mesečnih denarnih sredstev ter skrbi za svoj dom in okolje.Adriaplin ponuja sklenitev paketa Preprosto po spletu , ki vključuje številne prednosti. Novim in obstoječim gospodinjskim odjemalcem, ki želijo preklopiti na ta paket, zagotavlja akcijsko ceno, ki bo ostala nespremenjena vse do konca leta 2021. Novi gospodinjski odjemalci poleg tega prejmejo še do tri mesece brezplačnega zemeljskega plina.Svoje stroške in porabo lahko preprosto spremljate s spletno ali mobilno aplikacijo. Tudi pogodbo lahko sklenete na spletu in z brezpapirnim poslovanjem naredite še nekaj dobrega za okolje. Pogodbeno razmerje je brez vezave.