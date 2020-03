Dobava plinskih jeklenk ni ogrožena

Varna tudi elektromobilnost

Elektične avtomobile dezinficirajo po premiku. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Iz družbe Butan plin sporočajo, da izvajajo vse potrebne ukrepe za zaščito zaposlenih in strank skladno s navodili ter priporočili nacionalnih organov, vendarvsem svojim odjemalcem po vsej Sloveniji zagotavljajo nemoteno dobavo energije.»Glede na številne klice naših uporabnikov obveščamo, da dobava plinskih jeklenk, plina za ogrevanje in tudi avtoplina ni ogrožena in da bomo še naprej nemoteno oskrbovali naše odjemalce ter zagotavljali ustrezno zalogo plina,« pravijo v Butan plinu. Družba je ob aktualnih razmerah, povezanih z epidemijo koronovarisa, sicer sprejela in nemudoma začela izvajati vse potrebne ukrepe.»Za potrebe zaščite naših zaposlenih kakor tudi uporabnikov smo uvedli najstrožje higienske ukrepe na delovnem mestu z uporabo razkužil ter ozaveščanjem o pravilnem umivanju rok, ustrezni higieni kihanja in kašljanja,« pravijo in dodajajo, da posebej izpostavljena skupina na terenu – dostavljavci in tehniki,pri delu obvezno uporabljajo razkužila, rokavice, maske ter drugo potrebno opremo.»Glede na to, da se predvideva še nadaljnje širjenje virusa po svetu, bomo v podjetju še naprej izvajali proaktivne ukrepe in hkrati pozivamo vse odjemalce in drugo javnost, da dosledno upoštevajo navodila pristojnih služb in s tem pripomorejo k skupnemu reševanju nastale situacije,« še dodajajo v Butan plinu.»Čistoča vozil in varnost uporabe sta že od prvega dne delovanja med najpomembnejšimi cilji in hkrati dolžnostmi ekipe Avant2Go,« so svojim uporabnikom sporočili tudi iz družbe Avantcar. Zaradi zadnjih dogodkov v svetu in v Sloveniji, v skladu s protokolom za preventivo, tako izvajajo dodatne ukrepe čiščenja vozil, dezinfecirajo vse ključne površine (volan, kljuke, prestavna ročica, ročna zavora, predalnik, ključi, radio, klimatska naprava in podobno).»Dodatno smo posebej za namen učinkovitega preventivnega delovanja povečali tudi terensko ekipo, ki vozila dezinficira ob vsakem premiku. S sprejetimi ukrepi tako še naprej zagotavljamo varno in prijetno souporabo vozil Avant2Go, pri čemer vseskozi budno spremljamo razvoj dogodkov in se na vsako novo situacijo tudi sproti odzivamo,« še sporočajo.