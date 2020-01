FOTO:Dober mentor je pospeševalnik posameznikove kariere

Ena (naj)bolj pomembnih stopničk v razvoju vsakega študenta je mentor. Če je radodaren z nasveti in pojasnili ter zna usmerjati posameznika na njegovi izobraževalni poti, uspeh sledi. Na drugi strani lahko slab mentor študentu priskuti še tako ljubo temo.Dr. Marinka Žitnik je spoznala obe strani – imela je odlične, navdihujoče mentorje in taka danes poskuša biti sama. Že med dodiplomskim študijem se je vključila v raziskave ter bistveno poglobila znanje s predavanj. »Spoznala sem, kakšen je vsakdanjik znanstvenikov, šla na raziskovalne obiske v tujino. Ko sem končala dodiplomski študij na fakulteti za računalništvo in ...