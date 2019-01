FOTO:Dobili še enega robota, ki bolnike postavlja na noge

Beseda lokomat ima korenine v latinski lokomotio, kar pomeni gibanje.

Na starejšem lokomatu že mesec dni vadi mladenič, ki se je hudo poškodoval pri skoku v vodo. Foto: Leon Vidic



Vsak evro se trikrat povrne

Robot lokomat pomaga hitreje na noge

Ljubljana – Devetletniima cerebralno paralizo. Septembra je prestal operacijo, imenovano SDR (selektivna dorzalna rizotomija), s katero so mu ublažili spastičnost (povečan mišični tonus) na spodnjih udih. Hojo zdaj vadi s pomočjo lokomata: »Ta me spremeni v robota. Po vaji pa sem lahko kot ninja,« z borilnimi kretnjami slikovito oriše pogumni mali Mark.Fizioterapavtkapojasni, da lokomat prispeva k zboljšanju gibljivosti kolkov, kolen, gležnjev. Prispeva k vzravnanosti trupa in je zato dobra popestritev pri obravnavi bolnikov. Omogoči gibanje tistim, ki zaradi poškodbe ali bolezni živčevja tega še ne morejo opraviti sami, bolnikom, ki zaradi okvare živčevja hodijo nepravilno, pa omogoča učenje pravilnejše hoje z manjšo možnostjo slabšanja vzorca gibanja in razvoja deformacij. Flandrova je nove pridobitve vesela, a hkrati poudarja, da človeških rok oziroma občutkov pri delu z bolniki ne more nadomestiti noben stroj.Na lokomatu, kjer program računalniško prilagodijo sposobnostim vsakega posameznika, zdaj dober mesec vadi tudi 29-letni mladenič, ki si je pred petimi meseci s skokom v vodo zlomil vratna vretenca in postal paraplegik: »S pomočjo naprave se mi vrača spomin na hojo, občutek imam, da se mišice prebujajo.« Da se gibljivost izboljša, potrjuje tudi, mama šestletnega Muhameda, ki ima cerebralno paralizo in sicer hodi s pomočjo hojice. Muhamed je ob našem obisku uporabljal nov lokomat. Na URI Soča so ga s pomočjo sredstev ministrstva za zdravje kupili pred kratkim. Zaradi preobremenjenosti uporabe prvega, so ga nujno potrebovali. »Take investicije se dogajajo kljub temu, da poslušamo, da je zdravstvo pred zlomom,« je ob današnji svečani predaji nove naprave v uporabo dejal minister za zdravjeZ novo pridobitvijo bo najmanj 200 oseb na leto deležnih terapije z robotizirano vadbo hoje in predvsem zgodnje in celostne rehabilitacije. Do zdaj so imeli posamezni oddelki na Soči napravo na voljo dve uri na dan, zaradi nove pridobitve jo bodo lahko imeli štiri ure.Do leta 2020 želijo v URI - Soča vzpostaviti center modernih tehnologij, v katerem bi bolnikom nudili storitve v skladu z evropskimi rehabilitacijskimi smernicami. V centru bi na enem mestu zagotovili rehabilitacijo z moderno robotizirano opremo in opremo navidezne resničnosti. V tem primeru bi potrebovali petnajst zgoraj opisanih naprav, trenutno pa imajo takih, ki pacientom pomagajo pri hoji šest.Direktor Sočeje pojasnil, da se rehabilitacijska dejavnost nenehno razvija, na eni strani z uvajanjem novih metod in na drugi strani s sodobno tehnologijo, predvsem z robotiziranimi napravami. Razvoj rehabilitacije po njegovih besedah omogoča hitrejše vračanje v življenjsko okolje posameznikov in povečuje kakovost življenja prebivalcev Slovenije ter s tem zagotovi tudi velike prihranke zdravstvenemu in socialnemu sistemu. »Mednarodne študije kažejo, da se vsak vložen evro v rehabilitacijo trikrat povrne. Zato razvite evropske države v rehabilitacijo vlagajo znatna sredstva in s tem ustvarjajo dodano vrednost celotni družbim,« je povedal Cugelj.