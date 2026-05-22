    Slovenija

    Dobitek Eurojackpota: kje je bil vplačan listek za 2,3 milijona evrov

    V nocojšnjem žrebanju v igri Eurojackpot se je nekomu iz Slovenije nasmehnila milijonska sreča.
    Po plačilu 15-odstotnega davka bo novi milijonar v Sloveniji bogatejši za skoraj dva milijona evrov.
    Po plačilu 15-odstotnega davka bo novi milijonar v Sloveniji bogatejši za skoraj dva milijona evrov. FOTO: Loterija Slovenije
    M.Pu.
    22. 5. 2026 | 22:22
    22. 5. 2026 | 22:23
    1:40
    Srečnež je dobitek 5 + 1 v vrednosti 2 milijona 351.253,50 evrov vplačal v Trafiki 3DVA na Rimski cesti v Šempetru v Savinjski dolini. Glavni dobitek ni bil izžreban, zato je v skladu za naslednje žrebanje v torek, 26. maja, ponovno 120 milijonov evrov.

    Po plačilu 15-odstotnega davka v višini 352.688 evrov, ki ga bo prejela občina stalnega prebivališča, bo novi milijonar bogatejši za milijon 998.565 evrov. V skladu s pravili igre na srečo Eurojackpot je izplačilo dobitka mogoče od 2. junija, dobitnik pa ima za prevzem dobitka čas do 20. avgusta.

    Prvega Eurojackpot milijonarja je Slovenija dobila decembra leta 2013, ko je srečnež v Grosuplju vplačal dobitno Jackpot kombinacijo v višini 21.047.335 evrov. Rekord med milijonarji pa ima še vedno dobitnik, ki je 23. aprila leta 2024 prek spleta vplačal dobitek v vrednosti 60 milijonov evrov, ki si ga je sicer takrat razdelil z dobitnikom iz Nemčije.

