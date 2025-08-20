37 milijonov evrov vreden dobitni listek iz Kranja bo vsak čas brez vrednosti

Drugi največji dobitek Eurojackpota v zgodovini Slovenije – 37.344.472,10 evra – je bil vplačan maja letos na prodajnem mestu Loterije Slovenije v Kranju, a se dobitnik doslej še ni javil in prevzel svojega dobitka.

Dobitnik ima na voljo 90 dni od dneva žrebanja, da prevzame nagrado. Ta rok za dobitni listek iz Kranja poteče jutri, 21. avgusta, potem bo ves znesek vrnjen v sklad igre Eurojackpot.

Po plačilu 15-odstotnega davka na dobitke bi neto znesek znašal 31.742.801,29 evra, občina njegovega stalnega prebivališča pa bi prejela 5.601.670,81 evra.

Loterija znova poziva vse, ki so v Kranju maja preverjali svoje listke, naj to storijo še enkrat. Kranjska občina je sicer pojasnila, da dobitnika ne morejo neposredno iskati kar sami, saj za to niso pristojni.

Svetovni rekord za največji neprevzeti loterijski dobitek

Podobne situacije se pri nas dogajajo izjemno redko. Nazadnje leta 2014 nihče ni prevzel dobitka v vrednosti 1.307.522,30 evra, kupljenega v Ljubljani. Po neuspešni iskalni akciji je bil znesek vrnjen v sklad igre Loto.

Je pa precej višja vsota ostala neprevzeta v Združenem kraljestvu, kjer je junija leta 2012 neznani srečnež kupil listek EuroMillions v vrednosti 74 milijonov evrov, a je nagrada ostala neprevzeta. Pravila loterije določajo, da je bil čas za prevzem 180 dni od žrebanja.

Ko je rok potekel, so neprevzeta sredstva prešla v National Lottery Distribution Fund, ki podpira različne skupnostne projekte in dobrodelne namene. Gre za svetovni rekord za največji neprevzeti loterijski dobitek.