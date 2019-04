Dobra država nad RTV z zahtevo po enakopravni obravnavi strank

Zunajparlamentarna stranka Dobra država je na RTV Slovenijo naslovila dopis z zahtevo po »resničnosti, nepristranskosti in celovitosti informacij v skladu z zakonoma o RTVSLO in volilni ter referendumski kampanji (ZVRK).«



Kot so zapisali, protestirajo zoper »kontinuirano neenako obravnavo politične stranke Dobra država, kar je razvidno iz predstavljanja kandidatnih list in programov strank za evropske volitve, ki jo v vseh informativnih oddajah prakticira TV Slovenija.« Kot menijo v stranki, so bile druge parlamentarne in neparlamentarne stranke v dnevnih in drugih informativnih oddajah TV Slovenija deležne »nesorazmerno več pozornosti,« Dobre države pa da niso niti vključili v prispevke. Kot primer navajajo oddajo Utrip z dne 27. aprila, v kateri je RTV Slovenija, kot zatrjujejo v dopisu, objavila izjave ali slikovno prikazala vse stranke, ki so vložile kandidatne liste za evropski parlament, razen stranke Dobra država. Drugi primer navajajo prispevek o evropskih volitvah v TV Dnevniku z dne 28. aprila, zaradi katerega pričakujejo ustrezno pojasnilo, saj da sta bili obe oddaji objavljeni že v terminu uradne volilne kampanje.



Iz podrobnejših podatkov o soočenjih na TV Slovenija, ki so jih v petek prejeli od vodje projekta Volitve 2019, po mnenju stranke izhaja »izrazito favoriziranje parlamentarnih strank, ki ste jih zaščitili pred osnovnim soočenjem z na evropskih volitvah povsem enakopravnimi listami neparlamentarnih strank ali pobud državljanov.«



Kot so še zapisali, se zavedajo, da z načrtom soočenj RTV Slovenija »načeloma« sledi zakonskim določilom o zagotavljanju tretjine programske časa za predstavitev neparlamentarnih strank, kar pa jim v ničemer ne preprečuje organizacije soočenj vseh list. Ne nazadnje je načrt soočenj za evropske volitve v nasprotju s prakso volitev v državni zbor, kjer so imele tudi neparlamentarne stranke vsaj omejene možnosti soočenja s parlamentarnimi strankami, menijo v stranki Dobra država.