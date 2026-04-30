Dobra novica: Junija spet direktni leti Lufthanse iz Münchna v Ljubljano

Nemški letalski prevoznik Lufthansa je posodobil svoje načrte za preostanek poletne sezone, potem ko je po nenadnem zaprtju svoje hčerinske družbe Cityline do konca maja začasno ustavil lete iz Münchna v Ljubljano, Tivat in na Reko ter obdržal le devet letov v Beograd na mesec. Junija bo obnovil lete na vsa štiri letališča.

Lete med Münchnom in Beogradom bo Lufthansa ponovno vzpostavila 1. junija, poroča spletni portal EX-YU Aviation News. Bo pa na tej progi namesto 20 letov na teden, kot je bilo načrtovano pred zaprtjem družbe Cityline, na voljo le 18 letov na teden. Ob ponedeljkih, sredah, četrtkih in nedeljah so predvideni po trije leti na dan, ob torkih, petkih in sobotah pa po dva.

Pri tem se bo nemški letalskih prevoznik soočil s konkurenco srbske družbe Air Serbia, ki bo od 22. maja med Münchnom in Beogradom opravljala vsakodnevne lete.

Med Münchnom in Ljubljano 11 letov na teden

Prav tako bo 1. junija ponovno vzpostavljena povezava med Münchnom in Ljubljano, in sicer z 11 leti na teden namesto dosedanjih 14. Ob ponedeljkih, sredah in sobotah namreč ne bo več po dveh letov na dan. Ob tem bo Lufthansa uporabljala tudi letala, ki jih bo skupaj s posadko najela pri švicarski družbi Helvetic Airways.

Lufthansa bo obnovila tudi sezonske lete v Tivat in na Reko. Leti na črnogorsko obalo se bodo nadaljevali 6. junija s po šestimi leti v juniju in juliju, devetimi v avgustu ter petimi v septembru. To ustreza pogostosti letov, načrtovani pred zaprtjem družbe Cityline. Podobno se bodo leti na Reko nadaljevali 7. junija s štirimi do petimi leti na mesec v poletnih mesecih.

Skupina Lufthansa je delovanje družbe Lufthansa Cityline s sedežem v Münchnu predčasno ukinila sredi aprila. Kot razlog za to je vodstvo navedlo množične stavke pilotov in drugih članov posadke ter visoke stroške goriva. Po prvotnih načrtih naj bi Cityline, ki zaposluje približno 1300 ljudi, ugasnil leta 2028.