Nataša Pirc Musar: Dobre prakse prejšnjih vlad je treba peljati naprej

Na Brdu pri Kranju poteka prvi forum predsednice Nataše Pirc Musar na temo zdravstva. Strokovnjaki s področja zdravstva, politike in predstavniki civilne družbe bodo med drugim govorili o financiranju zdravstvenega sistema, učinkoviti organizaciji in upravljanju zdravstva ter o racionalizaciji. Med udeleženci foruma so poleg ministra Danijela Bešiča Loredana tudi predstavniki opozicije: poslanka SDS Jelka Godec in Janez Cigler Kralj iz NSi. Program foruma je razdeljen na tri glavne tematske sklope, ki bodo namenjeni demografski sliki, učinkoviti organizaciji in upravljanju ter racionalizaciji za večjo učinkovitost.

V uvodu je predsednica povedala, da se je zavezala, da bo v mandatu odpirala teme, pomembne za prihodnost. Dobro postavljene cilje in projekte iz preteklosti je treba po njenem nadaljevati, za teme, ki so zahtevnejše in terjajo več mandatov, pa je treba najti skupno pot in dogovorne rešitve.

Področje zdravstva je temeljno področje, na katerem je treba poenotiti politike in ki zahteva strateške usmeritve. Zato je Pirc Musarjeva že opravila številne pogovore, v nadaljevanju pa načrtuje tudi obiske zdravstvenih ustanov. Ugotoviti je treba, kako doseči dostopno zdravstvo, hkrati pa se morajo po predsedničinih besedah prenehati kršiti človekove pravice pri osebah, ki ne pridejo do pravočasne oskrbe. »Nihče ne sme ostati brez storitev takrat, ko jih potrebuje.«

Zato je predsednica izrazila veselje, da so se na njeno vabilo odzvali strokovnjaki, ki bodo iskali odgovore na ključna aktualna vprašanja.

Red. prof. dr. Mitja Čok iz ljubljanske ekonomske fakultete je predstavil izdatke za zdravstvo v Sloveniji z vidika javnih financ. Vprašal se je, kje bomo dobili manjkajoče milijone v zdravstvu. Prvi mož Vzajemne Aleš Mikeln je povedal, da so izdatki za zdravstvo v primerjavi z lanskim aprilom višji za 25 odstotkov in da bo zmanjkalo še bistveno več denarja, kot je v predstavitvi povedal Čok. Slednji se je strinjal, saj so v prezentaciji uporabljeni podatki iz leta 2019, ko jih bodo dopolnili, pa bodo ti zaradi podražitev in vseh posledic epidemije višji za 20 odstotkov in več.