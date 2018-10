Dobri medgeneracijski odnosi so moč, ki krepi družbo

Stigmatizacija in osamljenost uničujeta starejše

Ljubljana – V sodobni družbi si želimo biti predvsem mladi in uspešni, toda ali je to res družba, ki jo hočemo graditi, se je vprašal dr.na izjemno obiskani konferenci o položaju starejših v Sloveniji. Pomembni so odnosi, seveda tudi medgeneracijski, kajti ti odnosi so moč, ki povezuje družbo in jo krepi.Tega se tudiki krojita našo prihodnost, premalo zavedata. Nasprotno, pogosto družbo delijo in ustvarjajo napetosti med posameznimi deli družbe (med gospodarstvom, civilno družbo, politiko, javnim in zasebnim sektorjem), čeprav bi moralo biti jasno,Potrebujemo družbeni dogovor, v katerem bo jasno sporočilo, v kakšni družbi si želimo živeti mi in naši otroci, namesto da se starejše postavlja na rob in se jih dojema kot breme. Zato se je treba zavedati pomena in vloge starejših, o njihovih pravicah in položaju pa se ne sme odločati brez njih, je poudaril dr. Igor Šoltes, evropski poslanec, tudi pobudnik konference, ki je potekala konec tedna v Ljubljani.Predsednik(Zdus)je za Delo povedal, da so že v memorandumu 2018 določili štiri temeljne cilje: gmotni položaj upokojencev, zdravstvo in socialo, bivalni standard in humanitarno dejavnost. V sredo bodo na upravnem odboru Zdusa oblikovali konkretne predloge, ki jih bodo posredovali vladi. Sicer pa bodo vztrajali pri sprejetju zakona o dolgotrajni oskrbi, ureditvi zdravstvenega in socialnega položaja, urejanju področja bivanja starejših.Janez Sušnik je tudi izpostavil izjemen, ki je lani dobil tudi pomembno nagrado evropskega parlamenta –. Kako pomembni so empatija in sočutje ter razumevanje potreb starejših, so poudarjali vsi na konferenci, Jožica Puh, nekdanja ministrica za delo, ki zdaj deluje v strokovnem svetu Zdusa in upravnem svetu, je izpostavila tudi problemeTisti, ki živijo v takšnih staromrzništvih, živijo tudi več kot sedem let manj. Prav tako je tudi osamljenost starejših hud problem, saj zaradi njega umre več ljudi kakor zaradi debelosti. Kot je dejala, zdaj že tri tedne poteka sicer 70-dnevna kampanja, ki je bila sprožena ob 70. obletnici splošne deklaracije o človekovih pravicah, s katero se želi okrepiti zavedanje, da se s starostjo ne zmanjšujejo človekove pravice.Slovenija ima strategijo dolgožive družbe, koalicijsko pogodbo, memorandum Zdus 2018, zdaj je na vrsti vlada, kjer pa, je poudarila, podpredsednica Zdusa in podpredsednica Sveta za dolgoživo družbo pri slovenski vladi, težko najdejo sogovornike že na ministrstvih. Med drugim država še vedno ni spoznala, kako pomemben je lahko že. Pomembni bodo akcijski načrti omenjene strategije, predvsem odgovori, kaj je mogoče narediti, da bodo starejši zaželeni in tudi koristni družbi. Seveda se je treba zavedati tudi problemov zdajšnjih prekarnih modelov zaposlovanja, po drugi strani pa neizdelana vprašanja, kako je mogoče aktivno delati tudi po upokojitvi. V koalicijski pogodbi je upoštevano kar nekaj zahtev iz omenjenega memoranduma, in to, je napovedala Mija Pukl, bomo tudi zahtevali.Na nasilje nad najranljivejšimi skupinami v družbi – nad otroki in starejšimi –, ki je eden velikih problemov družbe, je opozorila, podpredsednica Zdusa.. Starejši si praviloma želijo ostati čim dlje časa doma, a kot je poudarila, podatki kažejo, da se nasilje nad starejšimi povečuje tudi doma.To lahko potrdijo tudi prostovoljci na terenu; to, kako svojci starejših zapirajo vrata pred prostovoljci. Vera Pečnik je izpostavila probleme finančnih zlorab, s katerimi se morajo soočati številni upokojenci, s krajo pokojnin in premoženja ... Vse to seveda vodi v nemoč, bolezen, depresijo in številne samomore. Zato bi morala država na tem področju veliko več narediti, tudi na tem, kako se izvajajo zakon o preprečevanju nasilja in pravilniki, ki izhajajo iz zakonodaje. Nasilja ne dovolimo, odpirajmo vrata, kajti starost je seveda lahko lepa, še zlasti če si lahko med seboj pomagamo, je pozvala Vera Pečnik.Slovenija je sedma najstarejša država na svetu, že kmalu pa bo tudi v klubu superstarih, torej družbah, kjer je vsak peti prebivalec starejši od 65 let, je dejal dr.. Torej se uspešno staramo, ker smo zdravi, dlje živimo, ampak vprašanje je, kako sledimo svoji dolgoživosti, je poudaril Andraž Rangus. Zdaj velja, da Slovenci za vsakih deset let delovne dobe šest let preživimo kot upokojeni, Švedi pa polovico svojega življenja delajo. Odhodki za pokojnine se bodo že po letu 2025 zelo dvignili, tudi odhodki za socialno varnost se bodo seveda višali; če se zdaj namenja za dolgotrajno oskrbo odstotek BDP, se bo v desetih letih že dva odstotka. Seveda je pomembna medgeneracijska pogodba, kjer so jasno določene pravice in obveznosti posamezne generacije, je poudaril dr. Andraž Rangus.Velik problem je revščina starejših, v Sloveniji še posebej starejših žensk, je poudarila profesorica, dekanja. Revščina žensk je višja od revščine moških tako rekoč v vseh starostnih obdobjih, še zlasti pa se to potrjuje pri starejših od 60 let naprej. Ena od primerjav celo kaže, da soVeliko k temu pripomore ogromnoin s tem koristijo ne le svojim družinskim članom, otrokom in starejšim, ampak seveda celotni družbi (državi), ki tega ne ceni in oceni. »Pokojninska vrzel med spoloma je v Sloveniji zelo velika; 24-odsotna,« je poudarila dr. Vesna Leskošek. To neplačano skrbstveno delo se od žensk kar pričakuje, njihove pokojnine pa so na koncu bistveno nižje kot moške.