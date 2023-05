Dobro desetletje v senci strank novih obrazov

V nadaljevanju preberite:

Socialni demokrati so tradicionalna stranka v slovenskem političnem prostoru. V soboto praznujejo 30. obletnico združitvenega kongresa levih socialdemokratskih in socialističnih strank. Vodja poslanske skupine SD Jani Prednik je v Delu odmevno poudaril tako vsebinsko krizo stranke, ki se ji ne uspe zoperstaviti podivjanemu kapitalizmu, hkrati pa krizo vodenja stranke, ki da je pod predsednico Tanjo Fajon izgubila vonj, okus in barvo.

Bivši predsednik stranke Igor Lukšič opozarja na specifiko slovenskega političnega prostora, ki ga določa moč SDS in bistveno definira slovensko politično polje ter onemogoča kakršnokoli razpravo o razlikah znotraj levosredinskega pola. »Ker je slovensko politično telo moralistično, se pravi, da ni politično, ne dopušča resne razprave o političnih usmeritvah. Zato imamo na volitvah dilemo Janša-Antijanša,« meni Lukšič in dodaja, da v Sloveniji ni mogoče postavljati v ospredje vsebinskih političnih vprašanj in usmeritev, ampak to, ali si za ali proti Janši. Vse to pa po njegovem mnenju vedno znova pripelje do zmag strank novih obrazov, nazadnje Gibanja Svoboda.