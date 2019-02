Dobro državo bo na volitve vodil Peter Golob

Ljubljana – Listo kandidatov za volitve v evropski parlament je kot prva predstavila neparlamentarna stranka Dobra država. Njen nosilec bo diplomat Peter Golob. Po besedah prvega moža stranke, nekdanjega poslanca SMC Bojana Dobovška, program stranke presega levo-desni populizem in je izrazito proevropsko usmerjen.



Zavzemali se bodo za večjo transparentnost in jasnost delovanja EU, še posebej pri razporejanju evropskih sredstev. Med drugim si želijo še večjo slovensko vpetost v oblikovanje evropskih politik.



Golob je diplomirani pravnik in dolgoletni diplomat. Trenutno je na zunanjem ministrstvu zadolžen za odnose s Kitajsko. V preteklosti je služboval kot vicekonzul v Zagrebu, slovenski delegat v delovni skupini sveta EU za Zahodni Balkan (COWEB) v Bruslju, na zvezi potrošnikov, v odvetniški pisarni in na sodišču.



Na listi Dobre države za evropske volitve bodo še magistrica upravnih ved Natalija Tripković, kandidat stranke za ljubljanskega župana na lanskih volitvah Smiljan Mekicar, predsednica tržiškega odbora stranke Mateja Čadež, Igor Gobec, Maja Dragan, nekdanji lobist Tilen Majnardi in Urška Makovec.