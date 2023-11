Dobro jutro s kruhom, mlekom, maslom, medom in jabolki

Današnji dan slovenske hrane bodo številne šole, vrtci in drugi vzgojno-izobraževalni zavodi trinajstič zapored začeli s tradicionalnim slovenskim zajtrkom, ki letos v ospredje postavlja žita. Glavni akterji pobude ob dnevu slovenske hrane sicer vse pozivajo k poseganju po lokalnih živilih.

Projekt letos poteka pod sloganom Kruh za zajtrk - super dan, ker pa letos obeležujemo mednarodno leto prosa, bo temu žitu namenjena posebna pozornost.

Slovenski zajtrk sestavljajo kruh, mleko, maslo, med in jabolko ali drugo slovensko sadje, projekt pa v ospredje postavlja ozaveščanje najmlajših o pomenu kmetijstva, živilske industrije, čebelarstva in varovanja okolja.

Eden izmed ciljev je po navedbah ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano tudi poudarjanje pomena rednega zajtrkovanja za zdravo in uravnoteženo prehranjevanje. Ljudje, ki redno zajtrkujejo, imajo boljše prehranske navade, vsakodnevni zajtrk pa poskrbi tudi za jutranjo energijo.

Prebivalec Slovenije doma letno porabi skoraj 27 kilogramov kruha in drugih pekovskih izdelkov ter 43 litrov mleka. FOTO: Leon Vidic/Delo

Pomen polnozrnatih živil za zdravje izpostavljajo tudi na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, saj ima »njihovo vključevanje v zajtrk, pa tudi druge dnevne obroke, pomembno vlogo pri preprečevanju srčno-žilnih bolezni, sladkorne bolezni tipa II, nekaterih vrst raka in debelosti«.

Leta 2011 prvič na zajtrk

Tradicionalni slovenski zajtrk je bil na pobudo Čebelarske zveze Slovenije prvič organiziran leta 2011, danes pa pri projektu sodeluje 15 vladnih in nevladnih organizacij.

Na čebelarski zvezi si želijo, da bi se dan slovenske hrane razširil v teden slovenske hrane, o prednostnih lokalno pridelane hrane pa se strinjajo vsi deležniki.

Kot je pred dnevom tradicionalnega slovenskega zajtrka objavil državni statistični urad, po zadnjih podatkih prebivalec Slovenije doma letno porabi skoraj 27 kilogramov kruha in drugih pekovskih izdelkov ter 43 litrov mleka. Če so se kruh, mleko in med septembra na letni ravni podražil, pa se je maslo pocenilo.

Tradicionalni slovenski zajtrk si bodo, kot so sporočila pristojna ministrstva, privoščili tudi nekateri funkcionarji. Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon bo zajtrkoval z mladimi zamejskimi Slovenci iz Avstrije, Hrvaške, Italije in Madžarske, ki sodelujejo v projektu Mreža Alpe Jadran - M.A.J. 2023. Minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac in državni sekretar na omenjenem ministrstvu Luka Omladič pa bosta zajtrkovala s stanovalkami in stanovalci v domu starejših Bežigrad in Šiška.

V okviru projekta bo na Televiziji Slovenija tudi posebna oddaja za otroke.