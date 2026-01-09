Dobro leto po požaru v dijaškem domu: kaj smo se naučili

Konec januarja bo minilo natanko leto dni, ko je v nočnih urah zagorelo v stavbi dijaškega doma Ivana Cankarja na Poljanski cesti v Ljubljani. Kriminalistična preiskava se je konec maja lani zaključila, podrobnosti preiskave pa vodstvu dijaškega doma niso znane. »Sporočili so nam le, da je bila podana kazenska ovadba zoper neznanega storilca,« je pojasnil ravnatelj doma Šemso Mujanović. Zanimalo nas je, katere ukrepe je resorno ministrstvo sprejelo za zagotovitev požarne varnosti v dijaških domovih in drugih izobraževalnih ustanovah ter kaj piše v kazenski ovadbi državnega tožilstva.