FOTO:Dobro prepražena čebula, mehko podušeno meso in potrpljenje

Staro mestno središče je za en dan zaživelo z bogračem. Foto Jože Pojbič

Tu si, da skuhaš bograč

Na letušnjem bogrfačfestu je sodelovalo sto ekip, ki so za kuhanje porabile 400 kilogramov jelenjega, svinjskega in govejega mesa.

Ena od ekip iz sosednje Madžarske. Foto Jože Pojbič

Župan Magyar ga (še) ne zna skuhati

Lendava - Kaj imajo skupnega managerji, bikerji, gradbinci, prodajalci avtomobilov, turistični delavci, kulturniki, muzealci, obrtniki, lastniki spletnih portalov, politiki, kmetje in kdove kateri še? Skoraj nič. Razen na današnji dan v Lendavi, ko je bil skupni imenovalec kakšnih štiristotih sodelujočih ljudi iz treh držav in nešteto poklicev v stotih ekipah zgolj eden: ne prežgati čebule, dobro popražiti meso, ravno prav začiniti vse skupaj, o pravem času dodati narezan krompir in potrpežljivo čakati.Na lendavskem bogračfestu je pač že kakšnih trinajst ali štirinajst let vedno enako: kdorkoli si ali karkoli si, tu si samo zato, da skuhaš dober bograč. Samozvana svetovna prestolnica bograča je na ta dan še najbližje temu, za kar so se deklarirali že pred leti, saj je ves stari del mesta zaprt in zapolnjen s stojnicami s kotlički, iz katerih dopoldan najprej zadiši po praženi čebuli, pozneje pa je vonj iz ure v uro bolj poln in bogat in se okrog štirih popoldne združi v unisono enega najslastnejših vonjev prekmurske kulinarike, v vonj po bograču in dimu drv, s katerimi kuharji kurijo pod kotlički.In strokovna komisija ima vsako leto enako težko delo, da izmed vseh, ki so se trudili skoraj ves dan, izbere prvega in najboljšega Mojstra bograča. Tudi tokrat bo glede na prizadevnost vseh sudelujočih težko in zmagovalcu tekmovanja Masterchefki je prišel bograč kuhat v VIP kuhinjo pred lendavsko občinsko stavbo, gotovo ni nič vnaprej podarjenega. Kajti konkurenca je huda, motivacija velika in izkušnje nekaterih sodelujočih merljive v desetletjih kuhanja na lovskih veselicah, za prijatelje v vinskih kleteh ali kar tako, za veselje. Le novi lendavski županje danes priznal, da ne sodi med tiste s kuhalnico, ampak zgolj med tiste, ki se pozneje lotijo bograča z žlico. Ampak precej mandata je še pred njim in do naslednjega bogračfesta bo morda že zrel za vajenca pri kotličku.