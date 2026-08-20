Dobrodelna akcija »Poštar Pavli polni šolske torbe«

MARIBOR, 19. avgust 2026 – V dobrodelni akciji »Poštar Pavli polni šolske torbe«, ki jo že 14. leto zapored izvajata Pošta Slovenije in Zveza prijateljev mladine Slovenije, je bilo v poštnih poslovalnicah po vsej Sloveniji zbranih rekordnih 96.081 kosov šolskih potrebščin. Pošta Slovenije je zbrane potrebščine danes, na svetovni dan humanitarnosti, predala Zvezi prijateljev mladine Slovenije, ki bo poskrbela za njihovo razdelitev otrokom in mladostnikom iz socialno manj spodbudnih okolij.

Akcija tudi po štirinajstih letih ostaja dokaz, da lahko posamezniki, podjetja in organizacije s skupnimi močmi pomembno prispevajo k bolj enakim možnostim otrok ob začetku šolskega leta. »Pošta Slovenije je s svojo prisotnostjo v državi mnogo več kot logistično podjetje – je del infrastrukture, ki povezuje ljudi in skupnosti. Prav zato svojo vlogo razumemo tudi širše: da naš doseg, zaupanje in partnerstva uporabimo tam, kjer lahko ustvarimo konkreten družbeni učinek. Rekordnih 96.081 zbranih šolskih potrebščin kaže, kaj lahko dosežemo, ko povežemo naše zaposlene, stranke, poslovne partnerje in humanitarne organizacije okoli skupnega cilja – da otrokom omogočimo boljše pogoje za uspešen začetek novega šolskega leta,« ob zaključku zbiranja šolskih potrebščin poudarja Matej Raspet, direktor Marketinga in Divizije Paketi pri Pošti Slovenije.

Pomemben del akcije predstavljajo tudi podjetja in partnerji, ki z donacijami šolskih potrebščin ter podporo projektu pomagajo graditi zgodbo solidarnosti. Dolgoletno sodelovanje številnih partnerjev potrjuje, da lahko povezovanje gospodarstva in humanitarnih organizacij ustvari oprijemljive rezultate za lokalne skupnosti po vsej Sloveniji.

Zbrane potrebščine bo Zveza prijateljev mladine Slovenije prek svoje mreže društev in zvez razdelila družinam ter otrokom, ki pomoč najbolj potrebujejo. »Rekordno število zbranih šolskih potrebščin je resnično čudovit dokaz, da v Sloveniji znamo stopiti skupaj, ko gre za dobro otrok. Za Zvezo prijateljev mladine Slovenije je še posebej pomembno, da pomoč pride do družin, ki jo najbolj potrebujejo, zato je danes naša ekipa že v skladišču, kjer skupaj s predstavniki naših društev in zvez prevzema in razdeljuje zbrane šolske potrebščine. Tako se pot solidarnosti, ki se začne pri darovalcih in nadaljuje z zbiranjem, danes spreminja v konkretno pomoč otrokom po vsej Sloveniji. Hvala vsem, ki ste s svojim prispevkom pomagali, da bo začetek šolskega leta za številne otroke nekoliko lažji in lepši,« je pojasnila Breda Krašna, generalna sekretarka Zveze prijateljev mladine Slovenije.

Zbiranje finančne pomoči še poteka

Posamezniki in podjetja lahko do 9. oktobra 2026 prispevajo finančna sredstva:

z nakazilom na TRR: SI56 0400 1004 9903 191

Sklic: SI12 1724511900002

Namen: Poštar Pavli polni šolske torbe

s SMS-sporočilom na številko 1919:

SOLA5 za prispevek 5 €

SOLA10 za prispevek 10 €

Pošta Slovenije in Zveza prijateljev mladine Slovenije se zahvaljujeta vsem, ki so s svojim prispevkom pomagali soustvariti lepši začetek šolskega leta za številne otroke po Sloveniji.

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