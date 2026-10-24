Dobrodelne pobarvanke: kdo služi na račun otrok s posebnimi potrebami?

Podjetji Top Team in JuniorArt v trgovskih središčih prodajata pobarvanke in knjižice, pri čemer kupce nagovarjata k nakupu z obljubo pomoči otrokom s posebnimi potrebami. Po ugotovitvah oddaje Inšpektor na 24ur.com pa ni jasno, kolikšen delež prihodkov od posameznega prodanega izdelka dejansko prejmejo društva.

Top Team, ki se sklicuje na sodelovanje z Društvom Polžek, je lani ustvaril približno 622.000 evrov prihodkov od prodaje, prikazali so poslovno izgubo. Njegov lastnik in direktor Milan Bulatović ni razkril števila prodanih pobarvank niti deleža prihodkov, namenjenega društvu. »Gre za mojo osebno donacijo, ki jo dajem v vlogi lastnika in direktorja«, je v telefonskem sporočilu za omenjen medij napisal Bulatović. A vprašanje je, koliko pobarvank bi Top Team prodal, če se ne bi skliceval na pomoč otrokom s posebnimi potrebami, navaja 24ur.com.

Predsednik Društva Polžek Dušan Kaplan je povedal, da društvo od podjetja prejme od 50.000 do 60.000 evrov na leto, vendar tudi sam ne pozna natančnega zneska, ki pripada društvu od vsakega izvoda.

Podjetje JuniorArt, ki od aprila sodeluje z Društvom staršev otrok s posebnimi potrebami Kamnik, prodaja knjižice po sedem evrov. Lastnik Jaka Simončič ocenjuje, da tiskanje posamezne knjižice stane od 1,50 do dva evra, med drugimi stroški pa navaja najem prodajnih lokacij, delo študentov in poslovanje podjetja. Društvu so od začetka sodelovanja do objave prispevka nakazali 7.000 evrov. Podjetje ni razkrilo števila prodanih knjižic ali deleža prihodkov, namenjenega dobrodelnosti.