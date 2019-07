FOTO:Dobrodelni koncerti za laboratorijsko preiskavo

V času nekdanje države Jugoslavije je prihajalo v Slovenijo veliko zdravnikov iz drugih območij, predvsem iz Srbije. Val srbskih zdravnikov je pljusknil k nam tudi po jugoslovanskih vojnah. Pritegovali so jih bližina, sorodnost jezika in boljše delovne razmere. Zdaj odhajajo zdravniki iz Srbije predvsem v Nemčijo in na Norveško. V Srbiji se spoprijemajo z velikim pomanjkanjem denarja in slabimi pogoji za zdravljenje pacientov.Isidora, 45-letna profesorica iz Novega Sada, je januarja nenadoma hudo zbolela. Od takrat so jo že trikrat operirali na možganih, a diagnoze ji še vedno niso postavili. Za drage laboratorijske preiskave ...

