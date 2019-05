Dobrodelnost bo letos podražila obveščanje

1,20 odstotka volivcev je v prvih dveh dneh glasovalo na predčasnih volitvah, pred petimi leti 0,70 odstotka

IGD Če je mogoče sklepati na podlagi prvih dveh dni predčasnega glasovanja – volilo je še enkrat več volivcev –, se nam na volitvah v evropski parlament obeta višja volilna udeležba kot pred petimi leti. INFOGRAFIKA: Delo

Ljubljana – Če je mogoče sklepati na podlagi prvih dveh dni predčasnega glasovanja – volilo je še enkrat več volivcev –, se nam na volitvah v evropski parlament obeta višja volilna udeležba kot pred petimi leti, ko se jih je udeležilo le pičlih 24,5 odstotka volilnih upravičencev. Glede na vse večje število zdomcev, s čimer se povečujejo tudi stroški pošiljanja volilnih gradiv, pa bi končni izid vsaj teoretično lahko krojile tudi glasovnice iz tujine.V primerjavi s prejšnjimi volitvami za evropski parlament bo letos 34 odstotkov več volivcev, ki nimajo stalnega prebivališča v Sloveniji, lahko iz tujine oddalo svoj glas. Volilno gradivo (volilno karto, glasovnico, ovojnico za povratno pošto, ovojnico za glasovnico ter navodilo o glasovanju) so poslali vsem 94.158 vpisanim v volilni imenik, ne glede na izkazano voljo in ne glede na to, da se za vsakimi volitvami zaradi napačnih naslovov ali ker so osebe že umrle, na Državno volilno komisijo (DVK) vrne večje število pošiljk. »Smo edinstveni na svetu,« izpostavlja, direktor DVK, in dodaja, da je doslej že večkrat opozoril, da bi bilo obveščanje volivcev treba spremeniti in prilagoditi času, da bi bilo učinkovito, a bistveno cenejše.Stroški za obveščanje volivcev se spreminjajo glede na cene poštnih storitev, samo za obveščanje volivcev v tujini pa znašajo okoli 250 tisoč evrov. Skupni stroški obveščanja volivcev o dnevu glasovanja in o tem, kje imajo volišče, pa so za izvedbo zadnjih predčasnih volitev v državni zbor – poslali so več kot 1,6 milijona obvestil – znašali 909,8 tisoč evrov, od tega je večji delež, to je 831 tisočakov, odpadel za poštne stroške. Letošnji stroški za izvedbo volitev v evropski parlament pa bodo še višji, ker je del prenosa obvestil zapadel v teden Rdečega križa, kar po pojasnilih DVK pomeni, da bodo skupni stroški presegali milijon evrov.Odločitev, kako in katere volivce obveščati, bi morale sprejeti tudi politične stranke, ki so leta 2006 pravila tudi spremenile tako, da je DVK vsem volilnim upravičencem iz volilnega imenika, ki je bil takrat vse prej kot ažuriran – še na volitvah leta 2009 je bilo v njem vpisanih 6891 izseljencev –, po uradni dolžnosti morala poslali glasovnice za glasovanje po pošti. Pred tem je veljalo, da so se morali volivci iz tujine, ki so želeli glasovati po pošti, tako kot drugi volivci prijaviti volilni komisiji, ki jim je po tem poslala glasovnice.