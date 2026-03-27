Nismo še tako daleč, da bi lahko govorili o prihodu žab, kobilic in drugih biblijskih nadlog, toda pred Slovenijo je kljub temu veliko izzivov. Ne gre za sestavljanje vlade, saj smo tega že vajeni in jo bomo na koncu tako ali tako dobili. Saša Bojc je nekdanje premierje vprašala, kako se spominjajo pogajanj o sestavi vlad, več na tej povezavi .

Miro Cerar se spominja pogajanj za mandatarja. FOTO: Blaž Samec

Slovence bolj kot ime novega premierja skrbijo posledice silovitega vetra, ki hromi dele Slovenije ( v živo na tej povezavi ), in dviga cen. Energetski šok z Bližnjega vzhoda se preliva naravnost v denarnice: od plastike do asfalta vse dražje, dobavne verige škripajo kot slabo naoljen stroj. Preverite v analizi tednika The Economist , ki je na voljo naročnikom Dela.

Na obzorju je val podražitev, ki ga podjetja brez sramu prelivajo na kupce – ker lahko. Trgi sanjajo o stabilnosti, realnost pa diši po stagflaciji: manj rasti, več bolečine in inflacija kot stalni gost. Dobrodošli v novi normalnosti – dražji, počasnejši, bolj živčni. Več na tej povezavi .

Kaj bo s ceno nafte?

Z dvigom cen so se ukvarjali tudi pri Sobotni prilogi . Hormuška ožina – ozko grlo sveta – namreč znova dokazuje, da globalno gospodarstvo visi na tanki cevi. Iran odgovarja na napade, tankerji obstanejo, cene eksplodirajo. Trgi ne čakajo dejstev, dovolj je že strah. Evropa, lačna plina, tekmuje z Azijo za vsak tanker, energetski prehod zveni kot smešna besedna zveza. Več na tej povezavi .

Nevarne vode Foto Inforgrafika

Pravijo, da so delnice med najboljšimi hranilci vrednosti tudi v inflaciji. S tem se strinjajo delničarji Zavarovalnice Triglav, ki računajo na tri evre vredno dividendo. Tudi uprava podjetja se zaveda starega pravila: zadovoljni vlagatelji, mirna ladja. Analizo delnice je opravil Karel Lipnik, najdete jo na tej povezavi .

Pod lupo je še ena delnica. Nvidia naj bi postala temelj sveta umetne inteligence. Inženirji so navdušeni, vlagatelji hladni – delnica ni več nedotakljiva. Nvidia gradi imperij »vsega«, a zgodovina Silicijeve doline šepeta: višje kot letiš, hitreje lahko treščiš. Več na tej povezavi .

Tehnološka podjetja. FOTO: Infografika

Visoko leti tudi slovenski pilot Klemen Gerdin. Fant iz Lesc je zamenjal sanje za kokpit. Romantika? Le na razglednici. Realnost: logistični sudoku, nočni leti in odgovornost na višini 10.000 metrov. Umetna inteligenca mu še ne jemlje sedeža. Za zdaj. Zanimiva zgodba iz Nedela že danes na tej povezavi .

Klemen Gerdin - pilot. FOTO: Blaž Samec

Volivci sporočili: Fantje, zmenite se!

Tokrat vam predlagam ogled dveh podkastov v video obliki. V prvem Dejan Verčič poziva vse politične akterje v državi, naj se »zmenijo«. Robert Golob je nekatere povabil na kosilo, toda med ambicijo po povezovanju v slogu Janeza Drnovška in realnostjo kompromisov zeva politični prepad, pogum pa je najredkejša valuta. Video si oglejte na tej povezavi .

Kako slovenska vzgoja oblikuje naš sram, pa poskušajo pojasniti na Oni Plus. Sram kot tihi režiser in krivda kot stalni spremljevalec: sodobna ženska igra vlogo, ki ji je nihče ni zares ponudil. Voditeljica Manca Čampa Pavlin se je o tem pogovarjala s Sanjo Rozman in Laro Jankovič. Več na tej povezavi

***

Vprašanji tedna

Ali bomo videli v Planici nov svetovni rekord v smučarskih poletih? Poskušamo vam odgovoriti na tej povezavi , za osvežitev spomina vam ponujam zadnjih deset rekordov.

Zadnjih 10 svetovnih rekordov. FOTO: Infografika