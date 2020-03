Dodatnih omejitev gibanja za zdaj ne bo

Preberite še: Logar: Pomanjkanje zaščitne opreme je enormno

Jelko Kacin FOTO: Voranc Vogel

Ljubljana - Po tem, ko so v minulih dnevih v vladi napovedovali dodatne omejitve gibanja, so si premislili. Ministerje napovedal dodatne ukrepe v okviru pokrajin, uradni govornik kriznega štaba, ki je govoril o omejitvah znotraj posameznih občin, ga je nato javno opomnil, da pokrajin sploh nimamo. Kaj torej lahko pričakujemo? Za zdaj očitno nič.»Ministrstvu za notranje zadeve nenehno preučujemo morebitne možne ukrepe, s katerimi bi lahko čim bolj omejili širjenje virusa in med katere sodi tudi omejitev gibanja ljudi na javnem kraju. Ugotavljamo, da Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi na javnih shodih in javnih prireditvah ter drugih dogodkih na javnih krajih v Republiki Sloveniji, ki je začel veljati 20. marca 2020, trenutno v zadostni meri služi svojemu glavnemu namenu, to je, da se ljudje ne združujejo in da tudi na ta način omejimo širjenje virusa. Spremembe odloka zato zaenkrat ne načrtujemo,« so nam sporočili z ministrstva.Hkrati pa znova pozvali vse prebivalce k odgovornemu ravnanju in doslednemu spoštovanju tega ukrepa, saj bomo le tako lahko zajezili in obvladovali epidemijo.