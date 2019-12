Dodatno pokojninsko zavarovanje ujeti do konca leta

Izračun

Ljubljana – S celotnim zneskom vplačane premije dodatnega pokojninskega zavarovanja lahko še do konca leta ujamete maksimalno davčno olajšavo, ki vam letos pripada, vendar ni za nikogar višja od 2819,09 evra.Kot opozarjajo zavarovalnice in družbe, ki ponujajo tovrstno varčevanje, lahko seveda do konca leta, torej še nekaj dni, ki jih boste ujeli med prazničnima tednoma, vplačate letno premijo , če se letos zanjo še niste odločili, ali pa za doplačilo, kolikor vam glede na vašo plačo in znesek, ki ga je že (če ga je) za vaše dodatno pokojninsko zavarovanje vplačal delodajalec.Kot navajajo pri Zavarovalnici Triglav, je maksimalna višina letne premije, za katero lahko posameznik uveljavlja davčno olajšavo, največ 24 odstotkov obveznih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za člane oziroma 5,844 odstotka njegove bruto plače ali pokojnine, vendar ne več kot 2819,09 evra v letu 2019.Za dodatno pokojninsko zavarovanje se seveda lahko odločite tudi zdaj in do konca leta še sklenete individualno dodatno pokojninsko zavarovanje, če ga še nimate. Povrnjena dohodnina oziroma znižanje plačila dohodnine pri tem zavarovanju/varčevanju je odvisna od dohodninskega razreda posameznika.Kaj pokaže izračun, če ima posameznik 2000 evrov visoko bruto plačo in mu delodajalec plačuje minimalno premijo, visoko 20 evrov, sam pa si plačuje premijo, visoko 80 evrov? Koliko si lahko tak posameznik še doplača do konca leta, da bo dosegel maksimalno »podarjeno olajšavo«?Iz Zavarovlanice Triglav so za Delo odgovorili: »Maksimalna davčna olajšava za vplačila v prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje (PDPZ) v koledarskem letu znaša 5,844 odstotkov bruto plače člana PDPZ, kar pri posamezniku, ki prejema plačo v višini 2000 evrov bruto na mesec oziroma 24.000 evrov bruto na leto, znaša 1402,56 evrov. Ker mu je delodajalec v PDPZ vsak mesec v letu vplačal 20 evrov, sam pa je vsak mesec vplačal še dodatnih 80 evrov, so vsa vplačila v 12 mesecih tega leta znašala skupaj 1200 evrov.Posameznik lahko, da bi izkoristil maksimalno davčno olajšavo, tako sam vplača še razliko med maksimalno davčno olajšavo za vplačila v PDPZ (v tem primeru 1402,56 EUR) in že vplačanim zneskom (v tem primeru 1200 evrov). Omenjena razlika v tem primeru znaša 202,56 evrov.«