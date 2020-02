Dogovor je sklenjen, kadrovska pogača razdeljena

Preberite še: LMŠ poskuša tik pred zdajci razbiti SMC

Predsednik državnega zbora SDS?

SDS predlaga imenovanje Janeza Janše za mandatarja



Vodja poslanske skupine SDS Danijel Krivec je predsedniku republike Borutu Pahorju, ki danes gosti drugi krog posvetovanj, prenesel predlog za imenovanje Janeza Janše za mandatarja. Njegova odločitev pa je stvar njegove presoje, je še dejal. Zadeve so vsebinsko usklajene, a dokončne odločitve so na organih strank. O kadrovskem razrezu ni želel govoriti, češ da gre za korake, ki bodo še sledili.



Morebitno tajno glasovanje bi lahko prineslo še dodatne poslanske glasove, a je prvak SDS že večkrat poudaril, da jih zanima le trdna večina.

Za morebitno izvolitev desnosredinske vlade pod vodstvomje namreč ključno, da poleg SDS, NSi in Desusa tudi v SMC zagotovijo zadostno število poslancev. Prvak SMCje namreč pogajalcem zatrjeval, da ima zagotovljenih devet poslanskih glasov, kar pomeni, da bi imela nova koalicija skupaj 47 poslanskih glasov.Glede na dostopne podatke je znano, da je Desusu pripadlo kmetijsko ministrstvo zain zdravstvo za. NSi je dobil tri ministrske resorje, in sicer ministrstvo za delo, ministrstvo za infrastrukturo in ministrstvo za obrambo. Tako naj bi se na zadnjega zavihtel predsednik, čeprav so ga v stranki najprej videli kot predsednika državnega zbora, a so v SDS večkrat navedli, da morajo vsi predsedniki deliti bremena in odgovornosti. Za ministrstvo za delo naj bi bil najresnejši pretendent, generalni tajnik Slovenske karitas, za infrastrukturo pa poslanec. Izpogajano in predlagano morata sicer obe stranki pred morebitnim vstopom vlade potrditi na izvršilnem odboru in svetu stranke. Tako v NSi kot v Desusu je pričakovati nekaj pomislekov, ki pa naj ne bi preprečili oblikovanja nove vlade.Glede na resorje, ki naj bi jih vodila NSi in Desus, je mogoče sklepati, da bo funkcija predsednika državnega zbora pripadla SMC kot drugi največji koalicijski stranki. A glede na to, da naj bi po sinočnjem dogovoru SMC pripadla štiri močna ministrstva (ministrstvo za gospodarstvo, pravosodje, javno upravo in šolstvo), bi lahko zato mesto predsednika državnega zbora pripadlo tudi SDS. Njen poslanec, ki je že zdaj podpredsednik, bi bila tako najbolj naravna izbira.Prvak SMC pa je vseskozi poudarjal, da je zanj in njegovo stranko poleg vsebinske uravnoteženosti ključna tudi kadrovska, zato sta tako NSi kot SMC dobili po enega od ključnih državotvornih resorjev. SDS pa naj bi prevzela notranje in zunanje zadeve ter finančno ministrstvo. Glede na to, da je bilo iz kroga SDS v zadnjih dneh slišati kritike na račun vodenja ministrstva za okolje in prostor ter reševanja težav na tem področju, je resor pričakovano prevzela SDS. Prevzeli naj bi tudi ministrstvo za Slovence v zamejstvu in po svetu. Manj pričakovan pa bi bil njihov prevzem ministrstva za kulturo, sogovorniki iz krogov SDS pojasnjujejo, da Janša vodi pogajanja o oblikovanju nove koalicije postopno in dokler poslanski glasovi niso zagotovljeni ni še nič odločeno.Tudi Janez Janša je danes tvitnil: »Ne pretiravajmo. Vse lepo po vrsti. Nobenih spiskov še ni. Vlado volijo poslanci.«V osnutku koalicijske pogodbe, ki so jo usklajevali do konca tedna in je spisana na nekaj straneh, so zapisane ključne strateške prioritete, ki jih lahko uresničijo v prihodnjem letu, nato pa bo pozornost vlade osredotočena predvsem na slovensko predsedovanje EU. Pri oblikovanju koalicijske pogodbe pa so bili omejeni tudi s proračunoma, ki ju je za prihodnji dve leti sprejela vlada. Eden od sogovornikov poudarja, da so pri oblikovanju koalicijske pogodbe poskušali biti čim bolj realni.