Dogovor med ministrom in radiologi ni vključeval finančnih nagrad

Minister za zdravje Tadej Ostrc po zagotovilih ministrstva ni posegal v dogovor med UKC Maribor in interventnimi radiologi, je pa na prošnjo UKC Maribor odobril povišanje plačnih razredov za radiologe v skladu z veljavno zakonodajo. Z ministrstva so danes sporočili, da dogovor med ministrom in radiologi ni vključeval dodatnih finančnih nagrad.

Sedmerica interventnih radiologov Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor je po neuspešnih pogajanjih za dvig plačnih razredov maja podala kolektivno odpoved, predstojniško mesto pa je takrat zapustil Jernej Lučev. Ko bi interventni radiologi 1. julija morali po navedbah UKC Maribor podpisati nove pogodbe o zaposlitvi, so skupinsko podpisali odpoved delovnega razmerja. Po posredovanju Ostrca so nato nekateri v petek podpisali nove pogodbe o zaposlitvi.

Na ministrstvu so danes zapisali, da se je Ostrc v dogovoru z radiologi zavezal zgolj, da bo preveril očitke, s katerimi so ga seznanili in ukrepal v okviru zakonskih pristojnosti ministrstva za zdravje.

Radiologi so ministra med drugim opozorili na netransparentno delovanje vodstva UKC Maribor ter ga seznanili z domnevnimi nepravilnostmi pri postopku imenovanja strokovne direktorice, so zapisali v sporočilu za javnost.

Predstavnik interventnih radiologov UKC Maribor Sašo Pjević. FOTO: Leon Vidic

Minister je zato odredil pregled dokumentacije, ki je pokazal da je ministrstvo za zdravje 12. februarja izdalo negativno mnenje k javnemu razpisu za delovno mesto strokovnega direktorja UKC Maribor, ki so ga objavili 9. februarja, saj razpisni pogoji niso bili usklajeni z veljavno zakonodajo. Razpis namreč ni povzemal zakonsko določenih pogojev, ki jih mora kandidat izpolnjevati v skladu z zakonom o zdravstveni dejavnosti in zakonom o dodatnih interventnih ukrepih na področju zdravstva.

Kljub temu, da je ministrstvo 2. marca UKC Maribor in svet zavoda ponovno pisno opozorilo na nezakonitost razpisa, je svet zavoda 13. aprila ministrstvo obvestil, da je na podlagi tega razpisa za strokovno direktorico imenoval Natašo Marčun Varda. Ministrstvo bo zaradi tega z vodstvom UKC Maribor opravilo razgovor o postopku imenovanja strokovne direktorice ter o nadaljnjih korakih v okviru svojih pristojnosti, so še sporočili