Dogovor o ostanku kvot Sloveniji prinesel nepremičnino v Gvajani

Korak naprej ...

Na sestanku v Beogradu se je pooblaščenim predstavnikom držav naslednic – iz Slovenije se ga je udeležil generalni sekretar na zunanjem ministrstvu– glede na ostanke kvot, ki posamezni naslednici pripadajo po sporazumu v posameznih regijah, uspelo dogovoriti o medsebojni razdelitvi več nepremičnin. Slovenji so pripadli dodatna nepremična v obliki nekdanjega veleposlaništva SFRJ v Georgetownu v Gvajani in nekaj umetniških del, ki so se nahajala v nekdanjih nepremičninah SFRJ.Poleg nepremičnine v Gvajani je Slovenija iz nasledstva v Južni Ameriki že dobila nepremičnini v São Paulu in Brasilii. V nadaljevanju bodo nepremičnino v São Paulu predvidoma prodali in sredstva namenili za obnovo nepremičnine v Brasilii. Skladno z zakonom o zunanjih zadevah so pridobljena sredstva namenska sredstva ministrstva.Ob zaključku sestanka v Beogradu, ki je potekal v torek in sredo, so države naslednice podpisale tudi resolucijo, ki predstavlja nadaljnji korak pri reševanju kompleksnega vprašanja delitve nepremičnin nekdanje skupne države v svetu, kar so na zunanjem ministrstvu ocenili kot uspeh in korak naprej k dokončni implementaciji priloge B sporazuma o vprašanjih nasledstva.Države nekdanje SFRJ v nadaljevanju med drugim čaka še dogovor o fizični delitvi večjih diplomatskih kompleksov, ki spadajo po navedbah zunanjega ministrstva med najtežja nerešena vprašanja pri sukcesiji diplomatskega premoženja. Pogovori o tem so težavni, predvsem zaradi omejitev, ki jih predstavljajo preostanki kvot v regijah, kjer so kompleksi postavljeni, in velikosti objektov. Pogovori o načinu sukcesije kompleksov v Moskvi, ki si jih želijo predvsem v Srbiji, in New Delhiju, kjer imajo interese skoraj vse naslednice, ves čas intenzivno potekajo.