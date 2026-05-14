Dogovor za uspešnejše zaposlovanje v vojski

Prva polovica leta tradicionalno predstavlja najbolj dinamično sezono zaposlovanja, a delodajalci vse težje najdejo primeren kader, saj se je že tako rekordno nizka brezposelnost v Sloveniji aprila zmanjšala tretji mesec zapored. Tako je bilo konec aprila na zavodu za zaposlovanje registriranih le še 44.175 oseb brez zaposlitve. »Kader iščejo tako rekoč vsi. Za iskalce zaposlitve je zato res veliko priložnosti, delodajalci pa imajo kar precej konkurence,« je v povedala direktorica zavoda za zaposlovanje Greta Metka Barbo Škerbinc. Izzive s kadrom imajo tudi v vojski.

Na sejmu zaposlitveno-kariernih priložnosti se je zbralo več kot 130 delodajalcev iz javnega in zasebnega sektorja iz vse Slovenije in ključne ustanove s področja kariernega svetovanja, izobraževanja in zaposlovanja. Med njimi so bili tudi predstavniki Slovenske vojske in policije, saj se tudi ti dve organizaciji srečujeta s kadrovskimi izzivi.

Okrepitev sodelovanja

Na ministrstvu za obrambo, kjer so tako zaposlovanje pripadnikov Slovenske vojske (SV) in promocijo vojaškega poklica opredelili kot eno od svojih prednostnih nalog. Kandidatov za vojaški poklic je v zadnjih letih sicer vse več, kar pripisujejo tudi sodelovanju z zavodom za zaposlovanje, je povedala generalna direktorica direktorata za obrambne zadeve Mateja Rokvič. Letos se bodo tako po njeni oceni približali 400 novim zaposlenim v Slovenski vojski, a si želijo še več kadra.

Da bi to partnerstvo z zavodom še okrepili, so z njim podpisali dogovor o intenzivnejšem sodelovanju. Zaradi tehnološkega napredka namreč v vojski vse pogosteje iščejo tudi kadre s področij, ki niso tipično vojaške narave, je poudaril načelnik Generalštaba Slovenske vojske generalmajor Boštjan Močnik.

Upokojevanje v policiji

Zavod ima dogovor o sodelovanju sklenjen tudi s policijo, kjer kadrovsko vprašanje po besedah namestnika generalnega direktorja Bena Megliča razumejo kot enega bistvenih. V zadnjih letih se upokojuje večje število zaposlenih, zato si še dodatno prizadevajo, da bi poklic približali čim širšemu krogu kandidatov. Pomemben korak pri tem je bil prav podpis sporazuma z zavodom, je dejal. Poudaril je, da ne zaposlujejo samo policistov, temveč tudi druge kadre. »Varnostne razmere se namreč spreminjajo, kar zahteva strokovnjake zelo različnih profilov,« je še dodal.