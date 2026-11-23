Dohodkovna neenakost v Evropski uniji se je lani nekoliko zmanjšala in dosegla najnižjo raven, odkar Eurostat od leta 2010 spremlja te podatke. Kljub temu razlike med državami ostajajo precejšnje, z največjo v Bolgariji, najmanjšo na Slovaškem, Slovenija pa se uvršča med države z najmanjšimi dohodkovnimi razlikami.

Za merjenje neenakosti se uporablja Ginijev koeficient, ki kaže, kako enakomerno so dohodki porazdeljeni med prebivalstvom. Vrednost nič pomeni popolno enakost, pri kateri imajo vsi enake dohodke, vrednost 100 pa popolno neenakost, ko ves dohodek prejema ena oseba. Pri izračunu se upoštevajo razpoložljivi dohodki gospodinjstev, prilagojeni njihovi velikosti in sestavi.

Po zadnjih razpoložljivih podatkih za 34 evropskih držav je Ginijev koeficient najnižji na Slovaškem, kjer znaša 23,0, najvišji pa v Turčiji, kjer dosega 43,9. Med članicami EU je na vrhu Bolgarija s 37,7, povprečje Unije pa znaša 29,2. Med državami z največjo neenakostjo so še Latvija (35,6), Litva (35,5) in Srbija (32,0). Sledijo Grčija in Črna gora (31,6), Ciper (31,2) ter Italija in Švica (31,0). Podatka za Črno goro in Švico se nanašata na leto 2024.

Na razlike med državami vplivajo številni dejavniki, med drugim razmere na trgu dela, brezposelnost, višina plač in vladne politike. FOTO: Brian Snyder/Reuters

Slovenija je z Ginijevim koeficientom 24,6 precej pod evropskim povprečjem. Med državami z najmanjšimi dohodkovnimi razlikami so poleg Slovaške še Belgija (23,4), Norveška (23,7) in Češka (24,0).

Razlogi za razlike med državami so predvsem davčna politika in gospodarska rast

Nizka dohodkovna neenakost na Slovaškem je po poročilu evropske komisije predvsem posledica manjših razlik v dohodkih pred obdavčitvijo. V Belgiji k majhni neenakosti prispevajo predvsem liberalna davčna in socialna politika ter močan socialni dialog, ugotavlja Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD).

Nad povprečjem so tudi vsa štiri največja evropska gospodarstva. Ginijev koeficient v Nemčiji znaša 30,1, v Franciji 30,4, v Španiji 30,8 in v Italiji 31,0. Tudi v nordijskih državah razlike niso zanemarljive. Čeprav Norveška ostaja med najbolj enakopravnimi državami, sta Danska (28,2) in Švedska (28,6) po dohodkovni neenakosti že prehiteli Poljsko (24,9) in Romunijo (27,3). Finska s koeficientom 27,1 ostaja nekoliko pod Romunijo.

Na razlike med državami vplivajo številni dejavniki, med drugim razmere na trgu dela, brezposelnost, višina plač in vladne politike. Kot je za Euronews Business pojasnil Francisco J. Delgado, izredni profesor na Univerzi v Oviedu, so med ključnimi dejavniki davčni sistem, socialni transferji, gospodarska struktura ter dostop do izobraževanja in enakih priložnosti.

Slovenija je z Ginijevim koeficientom 24,6 precej pod evropskim povprečjem. Med državami z najmanjšimi dohodkovnimi razlikami so poleg Slovaške še Belgija (23,4), Norveška (23,7) in Češka (24,0).

V Bolgariji neenakost še vedno ostaja, najbolj se je povečala na Madžarskem, zgledna ostaja Turčija

Bolgarija ostaja država z največjo dohodkovno neenakostjo. Lanski Ginijev koeficient je bil le malo višji od njenega 15-letnega povprečja. Delgado to med drugim pripisuje davčnemu sistemu z enotno, desetodstotno stopnjo dohodnine, visokim posrednim davkom in razmeroma šibkim socialnim transferjem.

V Romuniji in na Poljskem se je neenakost najbolj zmanjšala. Romunski Ginijev koeficient je lani znašal 27,3, kar je 6,4 točke manj od povprečja v obdobju 2010–2024, ko je dosegal 33,7. Sledijo Severna Makedonija, kjer je bil koeficient 4,7 točke nižji od preteklega povprečja, Poljska (4,0), Srbija (3,5) in Črna gora (2,9). Med članicami EU so se poleg Romunije in Poljske najbolj izboljšale še Španija (2,5), Portugalska (2,3) in Belgija (2,2).

Dohodkovna neenakost se je najbolj povečala na Madžarskem, kjer je Ginijev koeficient lani dosegel 29,5, kar je 1,9 točke več od povprečja v obdobju 2010–2024. FOTO: Depositphotos

Delgado zmanjšanje neenakosti na Poljskem in v Romuniji pripisuje predvsem močni gospodarski rasti. Med letoma 2015 in 2025 se je bruto domači proizvod na prebivalca, prilagojen kupni moči, na Poljskem povečal s 70 na 81 odstotkov povprečja EU, v Romuniji pa s 56 na 78 odstotkov. K zmanjševanju razlik so prispevali tudi izraziti dvigi minimalne plače, zlasti na Poljskem, širitev socialne države in evropska sredstva.

Nasprotno se je dohodkovna neenakost najbolj povečala na Madžarskem. Tam je Ginijev koeficient lani dosegel 29,5, kar je 1,9 točke več od povprečja v obdobju 2010–2024. Posebej pa izstopa Turčija, kjer je Ginijev koeficient v zadnjih letih ostal razmeroma nespremenjen. Lani je znašal 43,9, medtem ko je povprečje v obdobju 2010–2024 dosegalo 43. Razlika med Turčijo in povprečjem EU je tako znašala skoraj 15 točk.

Posebej izstopa Turčija, kjer je Ginijev koeficient v zadnjih letih ostal razmeroma nespremenjen. FOTO: Murad Sezer/Reuters

Po oceni OECD so visoke dohodkovne razlike v Turčiji povezane predvsem z velikimi razlikami v dostopu do izobraževanja, znanju, spretnostih in možnostih za ustvarjanje dohodka. Davčni sistem in sistem socialnih prejemkov sta po ugotovitvah organizacije med najmanj učinkovitimi pri prerazporejanju dohodka med državami članicami OECD, saj zajemata razmeroma ozek krog prebivalstva.