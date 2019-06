FOTO:»Dokler bo Slovenija imela prostovoljne gasilke in gasilce, do takrat bo tudi solidarna«

FOTO: Daniel Novakovič, Sta

Občina Lendava je danes gasilcem, pripadnikom civilne zaščite in Rdečega križa v uporabo predala novozgrajeni Center za zaščito in reševanje. S pomočjo novega objekta, ki so ga začeli graditi lansko jesen, bodo enote lahko zagotavljale višjo stopnjo požarne varnosti ter zaščito v primerih naravnih in drugih nesreč.Slovesne otvoritve se je udeležil tudi predsednik vlade, ki je uvodoma poudaril, da nova gasilska pridobitev združuje več reševalnih služb. »Slovenska zaščita in reševanje temeljita na prostovoljnem gasilstvu. Gasilci smo najmnožičnejša organizacija v Sloveniji in kdor ni gasilec, ta gasilcev tudi nikoli ne bo razumel. Kajti gasilcev ne moremo gledati z racionalnimi očmi. Gasilec gre tja, kamor drugi ne upajo. Gasilec sredi noči pusti družino in gre gasit požare, reševat poplave ali pomagat v kateri koli drugi nezgodi, ki doleti krajanke ali krajane,« je poudarilV nadaljevanju je opozoril, da je gasilski dom center življenj, zato je današnja prireditev razlog za veliko veselje. »Hkrati nanjo gledamo tudi z upanjem, da bi se ta garažna vrata čim manjkrat odprla in da bi vozila čim manjkrat šla na nujno vožnjo,« je zaželel predsednik vlade, ki verjame, da »kadar pa bo do tega prišlo, pa bodo gasilke in gasilci pripravljeni, usposobljeni in polni žara, kako prostovoljno pomagati sočloveku.«»Dokler bo Slovenija imela prostovoljne gasilke in gasilce, do takrat bo Slovenija tudi solidarna, sočutna in bo tudi varna pred požari in drugimi nesrečami, ki jih je danes čedalje več,« je še dodal ter prisotnim zaželel, naj jim ne zmanjka poguma in zanosa.Kot so poudarili v sporočilu za javnost je osnovni namen investicije prav v zagotovitvi ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje civilne zaščite. Z izgradnjo so pridobili večje zmogljivosti za združitev zaščite in reševanja na eni lokaciji.