»Vsak dan, 365 dni na leto, slišimo veliko žalostnik zgodb,« je dejala Anita Ogulin. FOTO: Roman ŠŠipić

»Ne morem dojeti, da ob dolgoletnih prizadevanjih stroke, staršev in učiteljev nismo prišli niti do povrhnjice, kaj šele do jedra problema nasilja nad otroki,« je izpostavila, predsednica Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste – Polje, ki prek različnih projektov ponuja pomoč ljudem v stiski.Anita Ogulin je bila ena izmed mnogih govornic in govornikov na dogodku Združeni v boju proti nasilju, ki ga je organiziralo društvo Beli obroč Slovenije. Navzočim je povedala zgodbo o mami samohranilki, ki jo je neki dan klicala ob sedmih zjutraj. Njenih šest otrok v šoli pogosto pretepajo in šikanirajo, za kar – tako ji je dejala šolska svetovalna delavka – si je kriva sama: kot mati samohranilka jih ni znala vzgojiti v čvrste osebe. »Vsak dan, 365 dni na leto, slišimo veliko podobnih zgodb,« je pristavila Ogulinova. Po njenih izkušnjah odnosi v družini skoraj gotovo niso takšni, kot bi morali biti, če je družina revna. »Dokler bomo tolerirali ekonomsko nasilje, fizičnega ne bomo odpravili.«Ekonomskega nasilja, ki ga žrtve po njenem mnenju najpogosteje sploh ne prepoznajo, se je dotaknila tudi, višja državna tožilka in od leta 2008 vodja oddelka za mladoletniško, družinsko in spolno kriminaliteto. Kot tipičen primer je izpostavila situacijo, ko mož ženi ne dovoli, da bi se zaposlila, hodila iz hiše …Mirjam Kline se med kolegi včasih »počuti kot Don Kihot, ko posluša, da se moramo vsi boriti proti najpomembnejšemu kriminalu – gospodarskemu«. »Če se ne bomo posvetili otrokom, in jih pravilno nagovarjali že v vrtcu, se ne bomo nikamor premaknili. Kar se Janezek nauči, to Janezek dela,« je prepričana.Žrtve nasilja v družini pa niso le najmlajši, temveč tudi – najstarejši. Na Zvezi društev upokojencev Slovenije že 15 let izvajajo program Starejši za starejše. Prek njega starejši prostovoljci obiščejo ljudi, starejše od 69 let, jih povprašajo o tem, kako živijo, in jim poskušajo organizirati pomoč, če jo potrebujejo. Izvedli so 112.000 obiskov in pomagali 70.000 ljudem. Ugotovili so, da največ nasilja trpijo ženske med 80. in 85. letom in da je največ nasilja nad starostniki v Ljubljani.Slednje ni presenetljivo. Marsikdo ne ve, da tudi zanemarjanje spada med obliko nasilja. »V mestih smo si postali odtujeni in največ zanemarjanja je v Ljubljani. Če povzamem pregovor, ki sem ga nekoč slišala: hitrejše in širše ceste povečajo pretok ljudi, ampak zmanjšajo povezanost med njimi,« je dejala Mirjam Kline.