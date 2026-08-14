Dokler Prekmurec ni lačen, se ne bo premaknil ali uprl

»To je moj svet in moja bit, tu sem doma. Da, ponosen sem, da sem Prekmurec,« nam je v Sebeborcih pod obronki Goričkega povedal priznani umetnostni zgodovinar dr. Janez Balažic. Pri njem doma smo se pred praznikom priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom pogovarjali o preteklosti, sedanjosti in prihodnosti njegovega sveta in ljudi v Prekmurju. Pod obronki Goričkega, pri dr. Janezu Balažicu doma, je bilo nekaj stopinj manj vroče kot v preostalem Prekmurju. Te dni se spominjamo 17. avgusta 1919, ko se je Prekmurje združilo z matičnim narodom. Po prvi svetovni vojni so na pariški mirovni konferenci zmagovite sile odločale o tem, kako bosta razdeljena Evropa in svet. Slovenci so se odločili vstopiti v novo politično tvorbo. Prekmurje, agrarna pokrajina, ki ...