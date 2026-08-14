Dokler Prekmurec ni lačen, se ne bo premaknil ali uprl

Dr. Janez Balažic: Prekmurju manjka politična, ekonomska in socialna potenca, pred praznikom priključitve ugotavlja priznani umetnostni zgodovinar.
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V odnosu do narave se kaže nekakšna ozkosrčnost, češ, glavno, da imam okoli sebe čisto, o ribah v potoku pa naj razmišlja kdo drug. Boli me ta egoizem urbanega človeka, pravi Janez Balažic. Foto Andrej Bedek
»To je moj svet in moja bit, tu sem doma. Da, ponosen sem, da sem Prekmurec,« nam je v Sebeborcih pod obronki Goričkega povedal priznani umetnostni zgodovinar dr. Janez Balažic. Pri njem doma smo se pred praznikom priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom pogovarjali o preteklosti, sedanjosti in prihodnosti njegovega sveta in ljudi v Prekmurju.
Pod obronki Goričkega, pri dr. Janezu Balažicu doma, je bilo nekaj stopinj manj vroče kot v preostalem Prekmurju. Te dni se spominjamo 17. avgusta 1919, ko se je Prekmurje združilo z matičnim narodom. Po prvi svetovni vojni so na pariški mirovni konferenci zmagovite sile odločale o tem, kako bosta razdeljena Evropa in svet.
Slovenci so se odločili vstopiti v novo politično tvorbo. Prekmurje, agrarna pokrajina, ki ...
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