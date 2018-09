Dolenčeva strokovnost je prepričala Pahorja

Pahor je v izjavi za medije spomnil, da je bil Dolenc na mesto viceguvernerja izvoljen pred dvema letoma, ima torej svež mandat in zaupanje prejšnjega sklica DZ. FOTO: Jožže Suhadolnik

Predsednik državeje Primoža Dolenca za guvernerja Banke Slovenije predlagal zaradi njegove strokovnosti. DZ je zato pozval , da premisli o njegovem predlogu in podpre Dolenca , ki opravlja nalogo viceguvernerja Banke Slovenije in namestnika guvernerja, je danes ob robu dogodka Pozdrav ptic miru v Celju povedal Pahor.Pahor je v izjavi za medije spomnil, da je bil Dolenc na mesto viceguvernerja izvoljen pred dvema letoma, ima torej svež mandat in zaupanje prejšnjega sklica DZ. Ugotovil je tudi, da zoper Dolenca ni bilo velikih očitkov glede njegove strokovnosti.Za Pahorja je tako Dolenc odličen strokovnjak, ki vestno opravlja naloge viceguvernerja in namestnika guvernerja Banke Slovenije. Prepričan je, da bo v ponedeljek, ko bo Dolenc stopil pred medije in pojasnil svoja stališča, odpravil morebitne dvome pri tistih poslancih, ki se še niso odločili, ali bi ga podprli ali ne.»Bolj se je postavilo vprašanje, ali bi kdo drug razen petih prijavljenih kandidatov za guvernerja Banke Slovenije morda dobil potrebno večino v DZ in bi zato odložil tokratno glasovanje. Enkrat sem že odložil imenovanje novega guvernerja. Ko je prejšnji guverner zapustil položaj, sem se z vodji poslanskih skupin v prejšnjem sklicu parlamenta dogovoril, da bom opravil javni poziv v času novega sklica DZ. 22. junija sem poslance opozoril, da teče čas za prijavo za guvernerja, ki se je iztekel sredi avgusta. Ta čas je potekel, ko je že nastajala nova vlada,« je dejal Pahor.Pojasnil je, da je s predsednikom vladeta teden opravil dva pogovora in da se je Šarec strinjal, da se sedaj opravi odločanje o novem guvernerju.Šarec je danes ob robu tradicionalne slovesnosti ob mednarodnem dnevu miru na Cerju novinarjem dejal, da je predsednik države presodil, da je Dolenc ustrezen kandidat, da pa bo glasovanje v DZ pokazalo, kakšen bo rezultat. »Mi odločitev predsednika države spoštujemo, gre za njegovo suvereno pravico in tako se je odločil,« je dodal.Za, ki se je v javnosti pojavljal kot možno novo ime, po Pahorjevih besedah prav tako ni bilo potrebne večine. Če bi imel potrebno večino, bi ga bil pripravljen predlagati za guvernerja, pravi predsednik države. Ne verjame, da bi Masten imel potrebno večino na naslednjem pozivu za guvernerja, če bi sedaj odločanje preložil.Kandidat za guvernerja Banke Slovenije se bo javnosti predstavil v ponedeljek s predsedniški palači. Predstavitev bo vodila generalna sekretarka urada predsednika republike Nataša Kovač.Državni zbor o posameznem kandidatu glasuje najkasneje v 30 dneh po prejemu predloga, glasovanje je tajno, kandidat je izvoljen, če zanj glasuje večina vseh poslancev, torej 46.Pahor se je dotaknil tudi arbitraže. Dejal je, da bo prej ali slej meja med Slovenijo in Hrvaško določena tam, kjer jo je določilo arbitražno sodišče. Razume pa, da je hrvaški sabor sprejel odločitev, da arbitražne sodbe ne bo spoštoval, vendar je to odločitev, ki jo bo treba spremeniti.Po Pahorjevih besedah mednarodno pravo velja, zato bo prej ali slej prišel trenutek, ko bosta Slovenija in Hrvaška v dialogu našli način, kako bo sabor to svojo odločitev najlažje spremenil. Spomnil je, da je pravna služba Evropske komisije povedala, da arbitraža zavezuje obe državi in da Hrvaška s tem, ko ne priznava arbitražno razsodbo, krši evropsko in mednarodno pravo.