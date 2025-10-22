Dolenjska avtocesta spet odprta, težave odpravljene tudi v Luki Koper

Na dolenjski avtocesti so odstranili posledice prometne nesreče med izvozom in uvozom priključka Novo mesto zahod proti Obrežju, zato je avtocesta spet prevozna, poroča prometnoinfomacijski center. Po prvih ugotovitvah je bilo v trčenju udeleženih pet vozil, ena oseba pa je lažje poškodovana, so za STA pojasnili na Policijski upravi Novo mesto.

Policisti so bili o nesreči obveščeni ob 6. uri. Vse okoliščine, vzrok in odgovornost za prometno nesrečo policisti še preverjajo.

Na ljubljanski vzhodni obvoznici je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas v predoru Golovec proti Zadobrovi. Promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah proti večjim mestom in na obvoznicah. Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti od počivališča Lukovica proti Ljubljani, na dolenjski avtocesti od priključka Grosuplje vzhod proti Ljubljani, na primorski avtocesti od Logatca mimo Vrhnike proti Ljubljani in na gorenjski avtocesti od počivališča Povodje proti Ljubljani.

Težave v Luki Koper

V Luki Koper jim je uspelo odpraviti težave v delovanju internega informacijskega sistema Finančne uprave RS (Furs), zaradi katerih so morali zjutraj pristanišče za tovornjake v celoti zapreti. Promet v pristanišče so že začeli postopoma sproščati, zastoji na okoliških cestah pa za zdaj ostajajo.

Luka Koper je bila prisiljena v jutranjih urah v celoti ustaviti promet tovornjakov v pristanišče, ker so težave v delovanju internega informacijskega sistema Fursa onemogočale dovoz in odpremo tovora iz pristanišča. Obvestilo o tem so zjutraj poslali tudi vsem poslovnim partnerjem.

Zdaj je napaka že odpravljena in sistem od 9. ure ponovno nemoteno deluje, so sporočili iz Fursa. Tudi iz Luke Koper so sporočili, da je sistem ponovno vzpostavljen, zato so že začeli postopoma sproščati promet v pristanišče. Dodali so, da je interna logistika v Luki Koper delovala nemoteno oziroma prilagojeno glede na sistemsko napako.

Po navedbah Fursa je napaka nastala na komunikacijskem omrežju, zaradi česar njihov informacijski sistem ni deloval.

Medtem zastoji na hitri cesti ter ostalih cestah med Dekani in Koprom ostajajo. Na ankaranski vpadnici je kolona vozil po podatkih prometnoinformacijskega centra za državne ceste še vedno dolga 2,5 kilometra.