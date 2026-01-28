Človeške ribice na Dolenjskem vendarle niso izključene

Člani Kluba jamarjev Kostanjevica na Krki, ki so v ponedeljek sporočili novico o odkritju velikega podzemnega jamskega sistema v bližini Kostanjeviške jame, so do zdaj odkrili in v grobem raziskali okoli 1,5 kilometra sistema, še vsaj nekaj kilometrov pa jih še čaka, so prepričani. Pri tem si glede na zdaj videno obetajo veliko.

»Predvsem smo ugotovili, da bo treba v to jamo še velikokrat vstopiti in izstopiti. Odločili smo se, da bomo en del vhoda dodatno razširili, da bo dostop lažji, nato sledijo meritve, risanje načrta in raziskava tistih delov jamskega sistema, ki jih še nam ni uspelo pogledati,« je za Delo pojasnil Brane Čuk, tajnik jamarskega kluba.

Zaenkrat jim je uspelo pregledati le del, kjer poteka glavni tok potoka, predvidoma Studene. Toku vode bodo poskusili slediti tudi z obarvanjem, s čimer nameravajo ugotoviti in dokazati potek vodnih poti. »Ugotovili bomo, kam in kako vode tečejo, kar nam bo pomagalo pri iskanju morebitnih novih vhodov, ki bi olajšali vstope v jamski sistem,« je pojasnil in dodal, da bodo nadaljnje raziskave zahtevne, saj je še neraziskanih stranskih rovov veliko.

Pozorni bodo tudi na morebitno prisotnost človeških ribic. Čeprav je veljalo prepričanje, da jih na tem območju ni, je Čuk po odkritju jamskega sistema prejel sporočilo lokalnega prebivalca, ki naj bi kot otrok v eni izmed jam na področju Kostanjevice videl jezera s človeškimi ribicami.

Jamske dvorane s čudovitimi kapniki zaenkrat ostajajo nedostopne očem laikov, saj je dostop do njih tako zahteven, da je primeren le za zelo izkušene jamarje, »kakršen koli turizem zaenkrat odpade«, je pojasnil Čuk. Kljub temu odkritje ni brez gospodarskih implikacij, saj bi podzemni vodni tok potencialno lahko uporabljali za vodovod.

V dvoranah, ki so jih odkrili do zdaj, je tudi veliko kapnikov, med katerimi je največji visok okoli deset metrov. FOTO: Klub Jamarjev Kostanjevica na Krki

Predvsem pa s tem odkritjem »dolenjski Kras dobiva nepričakovano pomembno vlogo, saj nihče ni pričakoval najdbe tako velikih jamskih prostorov s tako lepim kapniškim okrasjem,« je dejal Čuk. »Lahko rečem, da so se nam s tem odkritjem uresničile sanje, ki smo jih sanjali leta,« je dejal.

Podzemni tok odkrili po več pol stoletja iskanja

Člani kostanjeviškega kluba jamarjev so namreč v ponedeljek sporočili, da jim je po 60 letih iskanja uspelo odkriti podzemni tok reke Studene, ki je v podzemnem kraškem svetu v bližini Kostanjeviške jame pri Kostanjevici na Krki ustvarila velik jamski sistem s številnimi jezeri, galerijami in dvoranami, visokimi in dolgimi tudi po več deset metrov.

Do podzemnega toka reke jim je uspelo priti preko 305 metrov globokega brezna v Gorjancih, ki so ga po naključju odkrili pred štirimi leti in so ga poimenovali brezno Gorjanc. Po postopnem spuščanju, odkrivanju in razširjanju brezna so 17. januarja odkrili prvo veliko dvorano, nato pa so teden dni pozneje, v soboto, prišli še do podzemnega toka, predvidoma reke Studene.

Kot je na danes povedal član jamarskega kluba, ki je tudi odkril ključno brezno Gorjanc, Matjaž Čuk, jim je do zdaj uspelo odkriti in v grobem raziskati okoli 1,5 kilometra rovov in dvoran, ki se raztezajo ob okoli pol kilometra raziskanega toka Studene, pred njimi pa je najverjetneje še kar nekaj kilometrov, vse do Kostanjeviške jame, skozi katero teče Studena. Pri tem bodo sledili podzemnemu toku reke, kar jim bo močno olajšalo raziskovanje, je povedal. Ker gre pri tem za precejšnjo višinsko razliko, verjame, da bodo pri tem odkrili še marsikaj.

Brane Čuk glede na svoje dolgoletne jamarske izkušnje ocenjuje, da bi bil lahko celoten jamski sistem rovov in dvoran reke Studene od njenega izvira na Hrvaškem do Kostanjeviške jame dolg tudi do deset kilometrov.

Po jami bosi, da ne bi umazali kapnikov

V dvoranah, ki so jih odkrili do zdaj, je po Čukovih besedah veliko kapnikov, med katerimi je največji visok okoli deset metrov, veliko je tudi preostalih skulptur, značilnih za kraške jame, pa tudi netopirjev. To nakazuje, da je sistem povezan s površjem. V eni izmed dvoran je veliko belih kapnikov, zato so se ob raziskovanju sezuli škornje, da jih ne bi umazali, in se odpravili naprej zgolj v nogavicah, je povedal.

Klub jamarjev Kostanjevica na Krki je bil ustanovljen leta 1964 in je nastal predvsem zaradi bližine Kostanjeviške jame. Jamo, ki je skupno dolga nekaj manj kot 2,5 kilometra, so ves čas intenzivno raziskovali. Odkrivali so nova nadaljevanja in nove galerije, a jih je ustavilo globoko jezero, sifon, preko katerega se ni dalo naprej. Zato so se odločili, da bodo poskušali v sistem vstopiti z vrha, kar jim je zdaj uspelo preko brezna Gorjanc.