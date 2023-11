Dolgo zavračani avstralski model postaja realnost

V nadaljevanju preberite:

Če ob dogajanju v Gazi in na Bližnjem vzhodu evropske države želijo zajeziti skokovito krepitev skrajne desnice kot njegovi posledici, bo morala Evropska unija obvladati ilegalne migracije. Da bi to dosegla, bo morala poseči v človekove pravice in spremeniti obstoječi azilni postopek, opozarja varnostni strokovnjak Boštjan Perne. Čeprav bi se temu radi ognili, Perne svari, da bomo na koncu stisnjeni ob zid prisiljeni izbirati med avstralskim in pakistanskim modelom upravljanja migracij.