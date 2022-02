Dolgoročno najugodnejša rešitev ogrevanja

Ena teh velikih odločitev je zagotovo izbira sistema ogrevanja. Pri tehtanju alternativ zato stremimo k izbiri rešitve, ki nam bo v vsej življenjski dobi objekta zagotavljala dovolj toplote za prijetno bivanje in omogočala kar največjo energetsko neodvisnost. To je pri trenutnih naraščajočih in nestabilnih cenah energentov še toliko bolj pomembno. Z omenjenih vidikov je izbira geotermalne toplotne črpalke z geosondo najučinkovitejša rešitev na dolgi rok, saj nam zagotavlja trajno zanesljivo pridobivanje toplote in skoraj brezplačno hlajenje.