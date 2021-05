Dolgotrajna oskrba do leta 2025 iz proračuna

V nadaljevanju preberite:



»Ne boste verjeli, vendar je res,« je predsednik vlade Janez Janša minuli petek na twitterju najavil zakon o dolgotrajni oskrbi. Na odgovore ministrstva za zdravje, kaj konkretno prinaša, še čakamo, je pa v Načrtu za okrevanje in odpornost razvidno, kako si je vlada zamislila sistemsko ureditev. V gradivu lahko med drugim preberemo, da bodo potrebna dodatna sredstva za izvedbo reforme naraščala postopno in bodo od leta 2025 znašala 444 milijonov evrov na leto, do julija 2025 pa bodo oskrbo financirali iz državnega proračuna. Šele tedaj bi uvedli novo zavarovanje za dolgotrajno oskrbo.