FOTO:Dolgožive, vitalne, razpete na vse konce, a pretežno zadovoljne

Dolgožive, vitalne, razpete na vse konce, a pretežno zadovoljne

Slovenke so tudi v tretjem tisočletju pogosto v navzkrižnem »ognju« službe in skrbi za tri generacije; kot ženske so enakovredne, morajo biti enakopravne, a biološko so drugačne od moškega.

Odpri galerijo Dr. Lucija Mulej: »Mar je vsak moški, ki opazi lepe ženske noge, 'spolni predator'«? FOTO: Voranc Vogel/Delo