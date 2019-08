FOTO:Dom imam v Ljubljani, prihajam pa iz Prekmurja

Danes zaznamujemo združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Zgodovina priča o trdoživem značaju in narodni zavesti prekmurskih Slovencev, ki so kljub tisočletju življenja pod tujo oblastjo ohranjali jezik in kulturo.V Prekmurju trenutno živi približno 78.000 ljudi. Poleg večinsko slovenskega prebivalstva v tem delu živi še okoli 6000 Madžarov in 3000 Romov. Malokdo ve, da sta v Prekmurju tudi hrvaška in srbska skupnost, ki nista priznani kot manjšini, ampak ohranjata svojo kulturo prek društev. V preteklosti je bilo Prekmurje tudi dom številnih Judov. Pred holokavstom jih je tam živelo več kot 1000. Leta 1889 jih ...

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete in zakupite dostop do vsebin po vaši meri.

Prijava za obstoječe uporabnike Obstoječi uporabniki Delovega digitalnega paketa se prijavite za celovit dostop do vsebin:

Prijava

Hitra SMS-koda Enostavni dostop do vsebin brez registracije: pošljite SMS z vsebino: DELO1 za enodnevni dostop do digitalnega Dela (1,40 EUR) ali DELO7 za tedenski dostop do Dela (8,40 EUR) na številko 6611. Prejeto kodo prepišite tukaj in takoj boste imeli aktiven dostop: Prijava s hitro kodo

Vaša SMS-koda ni veljavna. Storitev je na voljo uporabnikom Telekoma in A1. Na tej napravi bo dostop omogočen takoj. Na ostalih vaših napravah se lahko prijavite z uporabniškim imenom, ki je sestavljeno iz telefonske številke s predpono gsm_ (primer: gsm_040123456). Zadnje prejeto SMS-geslo je vaše geslo za vstop. Brez skrbi: nakup je enkraten in ga ne bomo samodejno obnavljali.